Des fuites prometteuses pour la fin d’année sur Pokémon Go : Keldeo, Balbalèze et plus…

Les fuites de Pokémon Go, apparemment issues d’une figure importante de la communauté, dévoilent du contenu potentiel pour décembre et janvier. De nouveaux événements, des Ultra-Chimères et des Pokémon ont tous été détaillés.

Octobre a été un mois énorme pour Pokémon Go, mais les événements de l’Étude ponctuelle d’Halloween touchent à leur fin. Espérons que tout le monde ait réussi à obtenir leur pose Étranges échos à temps.

Avec les dates de la Journée Communauté de novembre déjà confirmées, les joueurs de Pokémon Go aux yeux d’aigle cherchent davantage d’informations. Grâce à quelques fuites potentielles, les mois de décembre 2023 et janvier 2024 pourraient avoir été largement révélés.

L’utilisateur Reddit u/Infinite-Set-2590 a publié une “fuite potentielle de contenu pour décembre & janvier” sur r/TheSilphRoad et cela semble prometteur. Parmi le contenu potentiel révélé, il y a un nouveau Raid Élite et davantage de Pokémon Écarlate & Violet à capturer.

Selon u/Infinite-Set-2590, la fuite provient d’un serveur Discord qui diffuse fréquemment des actualités de Pokémon Go et la source n’est autre que MorningStar. MorningStar a divulgué avec précision plusieurs événements de Pokémon Go par le passé.

Les fuites incluent des dates et des détails pour des événements en décembre et janvier, y compris les débuts de Pokémon Go pour Météno, Piétacé et Balbalèze. En plus de cela, un événement Ultra-Chimère apparemment prévu début janvier introduira Ama-Ama et Pierroteknik dans l’application.

Les détails d’un événement de vacances apparent qui commence le 5 décembre incluent une hausse des Hexagel shiny et un Raid Cerbyullin le 23 décembre. Très Noëlesque.

Peut-être le plus excitant, cependant, est la perspective d’un nouveau Raid Élite mettant en vedette l’épée de la justice favorite des fans, Keldeo. Les utilisateurs dans les commentaires du fil préparent déjà leurs stratégies.

Le Pierroteknik, l’étrange préféré de tous, pourrait arriver sur Pokémon Go. Bien sûr, avec des fuites de cette nature, il est toujours préférable de les prendre avec une pincée de sel. Bien que la source mentionnée soit fiable, il n’y a jamais de garanties en ce qui concerne ces choses.

Si vous cherchez des informations plus concrètes et confirmées sur Pokémon Go, consultez nos guides et devenez le meilleur (que personne n’a jamais été).

