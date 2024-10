Un jeu Pokémon multijoueur avec des combats à dos de créatures a fuité

De nouvelles fuites Pokémon ont vu le jour, révélant un jeu multijoueur en coopération axé sur des Pokémon déchaînés et montables.

Les dernières semaines ont été mouvementées pour les fans de Pokémon, suite à une fuite massive de données subie par Game Freak, révélant énormément de contenus jusqu’alors gardés secrets. Parmi ces fuites, un jeu Pokémon jusqu’alors inconnu a immédiatement retenu l’attention des fans.

Sous le nom de code “Synapse”, ce jeu a été décortiqué par Centro LEAKS via un post sur X, mais toute image ou vidéo du projet a depuis été retirée. En se basant sur les descriptions de Centro LEAKS et les images depuis repartagées par d’autres comptes, on apprend qu’il s’agit d’un “jeu de combat en ligne coopératif Pokémon” où les joueurs peuvent monter des Pokémon et s’engager dans des combats.

En tant que joueur, votre objectif principal serait essentiellement de “vaincre et monter des Pokémon déchaînés”. Des séquences de gameplay ont également été divulguées, montrant différents Pokémon utilisés comme montures.

Les extraits vidéos montrent qu’il est possible de faire attaquer son Pokémon monture et de lancer une Poké Ball contenant un autre Pokémon, qui utilisera alors ses capacités. Mais l’élément le plus surprenant de ce leak est probablement l’existence d’un objet s’apparentant à une arme.

L’arme en question pourrait être décrite comme un pistolet-bombe-aérosol. Et puisque la documentation du jeu fait mention de Splatoon, on peut éventuellement s’attendre à ce que des éléments du shooter coloré soient de la partie. Il n’y a pas de séquence de cette arme en action dans le gameplay pour le moment, mais cela semble déjà être une nouveauté rafraîchissante pour la franchise.

D’autres fonctionnalités révélées montrent également que vous pouvez personnaliser les Pokémon à grands coups de peinture, et que le jeu était initialement prévu pour la Nintendo Switch et mobile.

Selon les informations divulguées, le jeu était à l’origine nommé “Rodeo”. D’après les spéculations, Rodeo aurait été annulé et le concept “repris par ILCA/Game Freak sous le nouveau nom de code Synapse”.

Bien que l’on ne sache pas si ce jeu sortira un jour, une nouvelle version serait “potentiellement encore en cours de développement”, selon les fuites.