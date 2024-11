Les joueurs du JCC Pokémon Pocket bannissent les cartes Ex pour plus de fun

Les joueurs du JCC Pokémon Pocket ont créé leur propre format de combat NOEX qui interdit l’utilisation des cartes EX dans le jeu.

Le JCC Pokémon Pocket fait sensation dans le monde entier. Cette nouvelle expérience issue de la célèbre franchise combine l’essence classique du jeu de cartes avec des fonctionnalités gatcha qui mettent l’accent sur l’ouverture de boosters et la collection des cartes.

En moins de trois semaines, le jeu a généré plus de 120 millions de dollars de revenus, et ces chiffres continuent de croître chaque semaine.

Mais les joueurs ne se sont pas contentés d’ouvrir des paquets à la recherche des cartes les plus rares du jeu. En effet, les affrontements PvE et PvP font partie de l’expérience, et c’est pourquoi les dresseurs se sont affairés à composer les meilleurs decks de la méta.

Ces decks ont dans la grande majorité un point commun : l’utilisation de cartes Ex en tant que condition de victoire. Ces cartes sont aussi rares que puissantes, et ont pour seul désavantage de conférer deux points au joueur qui les mettent K.O. Un maigre inconvénient qui explique la surreprésentation de cartes comme Pikachu Ex, Mewtwo et Artikodin Ex pour ne citer qu’elles.

Mais les cartes Ex ne sont pas au goût de tous les joueurs. Pour preuve, une véritable communauté NOEX est en train de se construire sur Pokémon Pocket, avec l’objectif de créer un format alternatif qui intedit l’utilisation des cartes Ex.

Pour ceux qui souhaitent essayer ce format communautaire, la procédure est simple.

Rendez-vous dans Combat → Versus → Match privé

Entrez le mot de passe “NOEX”

Le matchmaking va ainsi chercher un adversaire qui a lui aussi utilisé ce même mot de passe, et qui devrait donc respecter la seule et unique règle du format : jouer un deck qui ne contient aucune carte Ex.

Malheureusement, ce système repose uniquement sur le fairplay des dresseurs, puisque le système n’empêche en rien les joueurs de participer au format NOEX avec un deck contenant des cartes Ex.

Sur Reddit, certains joueurs du dénoncé ceux qui ne respectent pas la règle NOEX, nuisant ainsi à l’esprit du jeu. Hormis ces exceptions, la communauté semble adorer ce nouveau format de combat.

« Je viens de faire ma première partie et c’était génial ! 21 tours, tout s’est joué sur deux lancers de pièce à la fin, mdr », a expliqué un joueur enthousiaste.

« Sept combats en NOEX et je suis accro. Je ne vais jouer que ce format jusqu’à la sortie de nouveaux contenus, et probablement même après. À la personne qui a eu cette idée, MERCI ! », a ajouté un autre.

Alors que des mises à jour majeures pourraient arriver dans le JCC Pokémon Pocket, on peut espérer que ce format populaire soit intégré officiellement à l’avenir.