Les folles histoires des dresseurs de Pokémon Go pour capturer des Pokémon rares

Les joueurs de Pokémon Go partagent leurs histoires les plus folles sur les choses ridicules qu’ils ont faites pour attraper des Pokémon, y compris tout, de la course sur les trottoirs à la discrétion entre les réunions de travail.

Contrairement aux jeux principaux, Pokémon Go ne permet pas à ses joueurs de simplement parcourir une région dédiée et d’attraper ce qu’ils veulent. Au lieu de cela, les dresseurs doivent s’aventurer dans le monde réel, ce qui peut causer quelques complications uniques.

Il y a eu des cas de joueurs qui ont dû traverser des frontières nationales et se faufiler la nuit pour prendre le contrôle des arènes afin d’obtenir ce qu’ils veulent.

Cela fait partie de ce qui rend Pokémon Go si unique, et certaines des histoires que sa communauté a partagées montrent précisément pourquoi le jeu mobile en réalité augmentée est si populaire depuis tant d’années.

Les dresseurs de Pokémon Go dévoilent leurs actes les plus ridicules pour attraper des Pokémon

Un joueur de Pokémon Go était curieux de connaître les actes fous que leurs collègues dresseurs avaient commis uniquement pour rencontrer et attraper un Pokémon rare ou intéressant.

“… hier, je me suis retrouvé à sprinter dans la rue pour participer à un Raid après avoir terminé un entraînement à la maison. J’y suis arrivé avec 19 secondes d’avance. Je me suis justifié en me disant que j’avais brûlé plus de calories, mais j’admets que c’était un peu fou”, révélait le post avant de demander aux autres la chose la plus ridicule qu’ils avaient faite.

Une réponse a révélé : “Je me suis certainement retrouvé à sprinter sur le trottoir pour arriver juste à temps à un Raid. J’avais probablement l’air dérangé lol.”

“Nous avons vu l’ombre d’un Lapras sauvage à proximité pour la première fois avec mon petit ami lors d’un trajet en bus. Nous avons dû sauter à l’arrêt suivant et littéralement courir pour l’attraper, puis attendre une demi-heure pour attraper le prochain bus pour aller où nous allions réellement”, a admis une autre joueuse.

L’une des histoires les plus drôles impliquait quelqu’un qui se faufilait en plein milieu d’une journée de travail : “J’ai quitté le travail entre les réunions. J’ai sprinté jusqu’à ma voiture en talons et en tailleur, j’ai conduit dans la rue pour attraper un Griknot (à l’époque où il était super rare).”

Même le besoin de dormir ne peut pas arrêter certains joueurs de Pokémon Go : “La nuit dernière, à 20 minutes passé minuit, j’allais me coucher. J’ai vérifié Pokémon Go en premier. (Ce n’est même plus ridicule). FRIGODO ! Je sors, habillé sans visibilité, dans l’obscurité automnale et la pluie fine. Ça valait vraiment le coup.”

D’autres histoires hilarantes du même genre continueront probablement d’être racontées pendant un certain temps. Pokémon Go consiste à s’aventurer dans le monde pour attraper les meilleurs Pokémon possibles, et la communauté ne s’arrêtera pas tant qu’elle ne les aura pas tous attrapés.

