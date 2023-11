Les fans de Pokémon sont unanimes : il est le méchant le plus effrayant

Pokémon n’est certes pas un jeu d’horreur, mais il regorge de méchants assez effrayants et presque tous les fans s’accordent sur le personnage le plus terrifiant.

Bien que Pokémon ne soit pas vraiment un titre effrayant, il est important d’avoir quelques bons antagonistes à combattre. Après tout, on ne peut pas devenir un maître Pokémon sans battre quelques personnes dans des combats Pokémon tendus.

Cependant, parfois, ces méchants semblent avoir bien plus qu’une simple rancune ou le désir d’être les meilleurs. Parfois, certains méchants semblent juste être mauvais pour le plaisir d’être mauvais, et la plupart des joueurs s’accordent sur un personnage clé étant “le méchant Pokémon le plus effrayant” qui existe.

Les fans de Pokémon désignent un personnage comme “le méchant Pokémon le plus effrayant”

Posant la question sur Reddit, un utilisateur a demandé à la communauté : “Alors, est-il généralement admis que Ghetsis est le méchant Pokémon le plus effrayant ?”

Avec cette question, ils ont expliqué comment ils “ne pensent pas qu’un autre méchant de la série ne se rapproche même de la cruauté ou de l’effroi de Ghetsis” puisqu’il “devient littéralement plus mauvais dans Noir 2 et Blanc 2” et, une fois vaincu, “entre dans une crise de folie extrême”.

En fait, Ghetsis est le fondateur de la Team Plasma et est bien connu comme étant le premier antagoniste qui veut réellement tuer le protagoniste, plutôt que de le battre simplement en combat.

La terrifiante notion de mort réelle dans Pokémon a marqué l’esprit de nombreux joueurs dans les commentaires, certains soulignant que “Ghetsis t’aurait réellement tué si tu avais perdu le combat” et que “La plupart des méchants essaieront de te battre. Ghetsis essaiera de te tuer. Pour la plupart des méchants, ce n’est rien de personnel. Pour Ghetsis, c’est uniquement personnel.”

D’autres ont souligné comment “quand tu vaincs Ghetsis dans l’histoire de Rainbow Rocket, au lieu de se rendre comme le ferait tout autre méchant de la série, il passe à l’attaque physique contre Lillie et menace de la tuer”, prouvant ainsi à quel point il est cruel et intimidant.

Bien que beaucoup aient été d’accord avec l’affiche, un utilisateur a souligné que “c’est le plus maléfique, certes, mais pas vraiment le plus effrayant. Le plus effrayant serait Giovanni en raison de ce qu’il a fallu pour l’arrêter. Il a fallu le plus grand dresseur Pokémon de tous les temps et un voyageur dans le temps pour l’arrêter”, prouvant que Giovanni n’est pas seulement cruel, mais extrêmement déterminé, bien qu’est-il aussi effrayant que Ghetsis ?