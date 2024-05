Des fans de Pokémon Go réclament l’ajout d’une Baie inédite

Les fans de Pokémon Go ont supplié le développeur Niantic d’ajouter une dernière Baie pour compléter la gamme d’objets disponibles.

Un post sur le subreddit Pokémon Go a gagné en popularité après qu’un utilisateur nommé ‘Reasonable_Bag_1194’ ait déclaré : « Niantic, S’IL VOUS PLAÎT, complétez ce trio. »

Le dresseur a inclus une capture d’écran modifiée de son inventaire montrant un croquis approximatif d’une ‘Baie Nanab de Bronze’. Le nom de cette Baie hypothétique compléterait les Baies Framby Dorée et Nanab Argentée déjà présentes dans le jeu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Comme le savent les fans, chaque Baie dans Pokémon Go a un effet différent. Les Baies Nanana doublent la quantité de Bonbons que les dresseurs reçoivent après une capture réussie, tandis que les Baies Framby augmentent le taux de réussite des captures. Les variantes Argentée et Dorée augmentent encore ces effets.

Cependant, la Baie Nanab n’a jamais eu de version améliorée. Lorsqu’elle est utilisée sur un Pokémon sauvage, elle ralentit les mouvements du monstre, ce qui facilite les lancers de Poké Ball.

Les fans de Pokémon Go dans les commentaires ont convenu qu’il était temps d’ajouter une Baie Nanab supplémentaire. « J’avais la même idée en tête également », a déclaré un joueur. « Des boosters de capture comme la Nanab Argentée, qui rend les Pokémon moins mobiles. Un peu plus forte que la Nanab régulière. »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien que beaucoup soient d’accord pour que la Baie Nanab de Bronze soit implémentée, certains étaient partagés sur l’effet qu’elle devrait avoir en jeu.

« Une baie qui immobilise complètement le Pokémon. Et peut-être le cercle intérieur lol », a suggéré un fan.

Au lieu d’arrêter complètement le mouvement du Pokémon, certains dresseurs ont suggéré de rendre le cercle de capture plus large ou de le faire rétrécir plus lentement pour faciliter les lancers Joli, Super, et Excellent.

Ce n’est pas la première fois que les dresseurs demandent des changements concernant les Baies dans Pokémon Go. Certains fans de la franchise ont déjà souhaité que la fonctionnalité soit étendue, par exemple en ajoutant des Jardins de Baies où les fans pourraient cultiver leurs propres Baies.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Des mineurs de données ont trouvé des codes pour différentes Baies non utilisées dans Pokémon Go, donc peut-être que les Baies Nanab de Bronze feront leur apparition dans le jeu mobile un jour.