Les fans de Pokémon critiquent le Pokédex de Galar pour ses “abominations”

Tous les Pokémon ne sont pas remarquables par la beauté, et la communauté s’en donne à cœur joie pour pointer du doigt ceux dont seuls une mère pourrait aimer le visage. Les quatre Fossiles de la région de Galar, en particulier, ont été qualifiés de crimes contre la nature, déclenchant un débat plus large.

Un joueur mécontent a lancé la conversation sur le subreddit de Pokémon en citant Maganon, M. Mime et Judokrak comme des Pokémon “offensifs visuellement”, ajoutant même Hydragon à la liste, incitant d’autres à se joindre au dénigrement des Fossiles de Pokémon Épée et Bouclier.

« Hydragon, oh mon dieu, je me souviens à quel point il était bon en compétition mais je ne pouvais pas l’utiliser car le regarder me mettait en colère, » a-t-il déclaré. De nombreuses opinions fortes ont suivi. « En parlant d’Hydragon, tous les Fossiles de Galar me perturbent complètement, » a ajouté un autre joueur.

« Unique ne veut pas dire bon. Ce sont des abominations et des crimes contre la nature, » a plaisanté un autre.

Il faut reconnaître que les créatures préhistoriques de Galar arborent un visage assemblé par conception. Dans le jeu, les Dresseurs peuvent collecter quatre restes fossilisés différents, Poisson, Dragon, Oiseau et Dino, et les apporter à Ponia sur la Route 6 pour les combiner et les ressusciter.

Malgré le respect du cahier des charges, avec des Pokémon à l’hybridation évidente, les designs de The Pokémon Company pour Hydragla, Hydragadon, Galvagla et Hydragon ont été scrutés sans fin depuis leur apparition dans Épée et Bouclier.

The Pokémon Company / makotonoaraki

Pour ajouter l’insulte à l’injure, le visage laid d’Hydragon est resté présent dans la méta compétitive de Pokémon depuis son arrivée. Bénéficiant d’une combinaison de types incroyable en Eau/Dragon, le Pokémon hybride a en plus accès à Prognathe. Ce talent augmente l’efficacité des attaques de morsure, y compris le mouvement signature d’Hydragon, Branchicrok, infligeant des dégâts incroyables.

Pour obtenir un Hydragon, vous devrez déterrer un Fossile Dragon et Poisson et les remettre à Ponia pour la résurrection. Soyez averti : vous n’êtes pas garanti d’obtenir le talent Prognathe dès le départ.

Vous pouvez, cependant, sauvegarder juste avant de combiner les Fossiles, réinitialiser, puis essayer à nouveau jusqu’à obtenir le résultat souhaité.