Les fans de Pokémon attendent une nouvelle Poké Ball avec impatience

Les fans de Pokémon réclament l’introduction d’un nouveau type de Poké Ball, une omission flagrante depuis l’époque de la Génération II.

Pokémon Or & Argent ont introduit de nouveaux designs de Poké Ball dans la série, certains liés à un mécanisme permettant aux joueurs de les créer en utilisant des Noigrumes.

L’une des nouvelles Poké Balls introduites dans la Génération II était la Lune Ball. Cette Poké Ball avait une plus grande chance de capturer des Pokémon qui évoluaient en utilisant une Pierre Lune. À partir de la Génération II, cela incluait Mélofée, Rondoudou et les lignées de Nidoran, mais cela inclurait plus tard Skitty et Munna.

Bien que la Pierre Lune ait été introduite dans la Génération I, elle a reçu un équivalent dans la Génération II, la Pierre Soleil. Cela permettait à Ortide d’évoluer en une forme autre que Rafflesia et à Tournegrin d’évoluer en Héliatronc, avec plus de Pokémon l’utilisant dans les générations futures.

Les fans de Pokémon souhaitent qu’une Soleil Ball soit ajoutée au jeu pour compléter la Lune Ball existante

Un utilisateur sur le Reddit de Pokémon nommé sdrey a partagé son design de Soleil Ball, qui serait l’équivalent de la Pierre Soleil de la Lune Ball, facilitant la capture de certains Pokémon. D’autres utilisateurs ont rapidement montré leur appréciation pour le design dans le fil de discussion.

“Mais quelle superbe Poké Ball qui serait bien utile avec pas mal de monstres”, a écrit un utilisateur, “Espérons que la Génération 10 introduise une multitude de nouvelles variantes de Poké Ball pour offrir plus de variété/esthétique pour compléter davantage d’espèces.”

Un autre utilisateur voulait aller plus loin dans l’idée, “Nous avons vraiment besoin de plus de types de ball. Nous en avons comme 5 pour les types eau, une pour les insectes et les types eau, une pour la nuit et dans les grottes, celles pour les Pokémon de bas niveau et les captures répétées, et quelques autres, mais rien pour d’autres types comme le feu, le dragon, la glace, l’herbe, etc. et ça n’a pas de sens.”

Il a toujours été étrange que la Lune Ball existe, mais qu’il n’y ait pas de Poké Ball similaires pour les autres pierres d’évolution de la série. C’est particulièrement vrai pour la Pierre Lune, car seulement une poignée de Pokémon l’utilisent.

Avec la Génération 10 à l’horizon et une réponse critique sévère à Pokémon Écarlate & Violet, le moment est venu pour la Pokémon Company de sortir le grand jeu pour les prochains jeux de la série. Espérons que cela impliquera la personnalisation des Poké Ball et une bien plus grande sélection de balls au choix.

