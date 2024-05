Un fan de Pokémon Go critiqué par la communauté pour avoir dénigré Keunotor

The Pokémon Company

Pokémon Go est rempli de puissants Pokémon, mais un seul est désigné comme “Dieu“, et la communauté ne tolère pas que les dresseurs critiquent sa force.

Il existe de nombreux mèmes hilarants autour de Pokémon Go, mais l’un des plus populaires concerne le charmant Keunotor. Ce Pokémon autrement inutile a été l’objet d’éloges et d’amour extrêmes, beaucoup le qualifiant de “Dieu” lorsqu’il atteint des stats maximales.

Naturellement, même s’il a des stats maximales, un Keunotor parfait (Hundo) ne sera pas très efficace en PvP, dans les Raids, ou ailleurs. Mais cela n’empêche pas la communauté de critiquer les joueurs qui manquent de respect envers le tout-puissant Pokémon “peanut butter”.

Cette même communauté a pris la défense de Keunotor lorsqu’un joueur de Pokémon Go a demandé “Qu’est-ce que je suis censé faire avec ça” en partageant son Keunotor parfait.

“Ce petit gobelin a réussi à se faufiler dans ma boîte grâce au Plus+, je déteste ce petit voleur de caca” a commenté l’auteur du post, critiquant sa prise.

Cependant, au lieu de recevoir de la sympathie, la communauté a commencé à désapprouver ses propos, créant des discussions hilarantes.

“Ne moque pas ton Dieu, mortel” a plaisanté un joueur, tandis qu’un autre a affirmé que “L’auteur est ingrat, il ne connaît pas la gloire de Dieu Keunotor.”

D’autres ont rapidement qualifié l’auteur de “blasphématoire” pour avoir suggéré que le Pokémon était un “petit gobelin” ou qu’il ne valait pas la peine d’être conservé. En fait, beaucoup suppliaient le joueur de “maximiser” Keunotor pour tirer le meilleur parti de sa “puissance“.

Comme mentionné précédemment, Keunotor est loin d’être puissant, mais les fans de Pokémon adorent ce petit ‘mon adorable. En fait, plusieurs ont recommandé au joueur de “L’aimer, le chérir, le tenir doucement pour qu’il ne te quitte jamais, s’assurer qu’il sache qu’il est le meilleur bébé du monde.”

Cela montre à quel point Keunotor est réellement apprécié dans Pokémon Go, et combien les joueurs se mobilisent si vous manquez de respect à leur “Dieu.”