Évolutions de Chenipotte sur Pokémon Go : Comment avoir Armulys, Blindalys, Charmillon et Papinox

Niantic / The Pokémon Company

Chenipotte a deux chemins d’évolution différents dans Pokémon Go, alors voici tout ce que vous devez savoir pour le faire évoluer en Armulys et Blindalys, puis finalement en Charmillon et Papinox.

Le Chenipotte de type Insecte de la région de Hoenn a été introduit pour la première fois dans Pokémon Go en 2017. Depuis lors, les dresseurs recherchent cette adorable créature de type Insecte pour essayer de la faire évoluer.

Bien que Chenipotte ne soit pas le Pokémon le plus puissant dans Pokémon Go, c’est tout de même un ajout vital à votre Pokédex — surtout puisqu’il s’agit de l’un des rares Pokémon pouvant évoluer en deux stades finaux différents.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ce Pokémon de type Insecte peut devenir soit Charmillon, soit Papinox, bien qu’il ne soit pas toujours évident de savoir comment les obtenir. Heureusement, nous avons ici tous les détails dont vous avez besoin pour vos besoins en évolution de Chenipotte.

Comment faire évoluer Chenipotte en Armulys ou Blindalys dans Pokémon Go

Niantic

Chenipotte peut évoluer en Armulys ou Blindalys avec seulement 12 bonbons. Malheureusement, il n’y a aucun moyen d’influencer en lequel de ces deux Chenipotte évoluera, car cela sera décidé entièrement au hasard.

Cela signifie que vous devrez continuer à faire évoluer Chenipotte jusqu’à obtenir l’évolution que vous souhaitez. La bonne nouvelle pour les dresseurs de Go, cependant, est que 12 bonbons pour une évolution, ce n’est pas tant que ça.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Comment faire évoluer Armulys en Charmillon dans Pokémon Go

Si votre Chenipotte a évolué en Armulys, cela signifie qu’il deviendra Charmillon dans son stade final. Vous pouvez réaliser ce processus d’évolution avec 50 bonbons.

Il n’y a pas de moyen de changer ce résultat, alors ne gaspillez pas vos bonbons si vous voulez un Papinox à la place.

Comment faire évoluer Blindalys en Papinox dans Pokémon Go

Si votre Chenipotte a évolué en Blindalys, cela signifie qu’il deviendra Papinox dans son stade final. Vous pouvez réaliser ce processus d’évolution avec 50 bonbons.

Comme avec Armulys, il n’y a pas de moyen de faire évoluer Blindalys en Charmillon. Ainsi, ne gaspillez pas vos bonbons si vous voulez un Charmillon à la place.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Y a-t-il une astuce pour l’évolution de Chenipotte dans Pokémon Go ?

Puisque Chenipotte a le potentiel d’évoluer en l’une des deux évolutions finales, soit Charmillon ou Papinox, beaucoup de dresseurs se demandent ce qu’ils peuvent faire pour prédire ou influencer l’évolution qu’ils obtiendront.

Malheureusement, il n’y a pas d’astuce pour influencer le chemin qu’empruntera le processus d’évolution de Chenipotte. Vous devrez simplement continuer à faire évoluer Chenipotte pour obtenir le résultat que vous souhaitez.

Laquelle des évolutions de Chenipotte est la meilleure dans Pokémon Go ?

Papinox est un Pokémon plus orienté défense tandis que Charmillon est plus axé sur l’attaque, bien qu’il soit à noter qu’aucune des évolutions de Chenipotte n’est particulièrement utile dans les Combats de Dresseurs, les Arènes ou les Raids.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Papinox est classé plus haut que Charmillon dans la Super Ligue en octobre 2023, où il a des victoires potentielles contre des Pokémon tels que Charmina, Baggaïd et Azumarill. Mais, il existe de bien meilleurs Pokémon de type Insecte et Poison.

Chenipotte peut-il être shiny dans Pokémon Go ?

Il existe des versions shiny pour chaque évolution, alors bonne chasse !

Chenipotte a une variante shiny dans Pokémon Go. Par conséquent, il est logique que Charmillon et Papinox puissent également être shiny.

Le Chenipotte shiny a une couleur pourpre au lieu de son orange naturel. Armulys et Blindalys deviennent respectivement orange et vert. Enfin, Charmillon semble opter pour un jaune plus discret, ce qui est également le cas pour Papinox.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voilà tout ce que vous devez savoir pour faire évoluer Chenipotte, alors bonne chance pour la chasse et joyeuse capture ! Pendant que vous êtes là, consultez notre hub Pokémon Go pour plus de nouvelles et de guides, ou essayez certains de ces éléments :

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain