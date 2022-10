Comment faire évoluer Pitrouille en Banshitrouye dans Pokémon Go

Rédacteur en chef, Cyril aime faire les tableaux Excel les plus compliqués possible afin que personne ne puisse les utiliser quand il n'est pas là. Le reste du temps, il bouffe tout le contenu e-sport qui lui passe sous le nez, et défendra toujours avec une impartialité TOTALE la supériorité de Fnatic. Contact : [email protected]

Qui dit Halloween dit citrouilles, et c’est pourquoi Pitrouille est de retour sur Pokémon Go ! Découvrez comment capturer Pitrouille et le faire évoluer en Banshitrouye.

À l’occasion de l’événement Pokémon Go Halloween 2022, de nombreuses créatures à l’allure inquiétande ont droit à un taux d’apparition largement augmenté.

C’est le cas du Pokémon Citrouille, Pitrouille, qu’on n’est clairement pas surpris de voir en cette période de l’année.

Voilà tout ce que vous devez savoir pour trouver, capturer et faire évoluer Pitrouille sur Pokémon Go.

Sommaire

Comment capturer Pitrouille

Niantic

Le seul moyen de trouver Pitrouille est de le rencontrer dans la nature. Si le Pokémon citrouille est assez commun pendant la période d’Halloween, vous pouvez toujours utiliser des Encens ou des Modules Leurre pour le rencontrer plus facilement.

Avec la nouvelle mécanique de taille de Pokémon Go, vous pourrez trouver ce Pokémon avec 4 variations de taille. Selon sa taille, ses caractéristiques et ses CP seront différents, mais retenez que plus votre Pitrouille est gros, plus il est puissant !

Comment faire évoluer Pitrouille en Banshitrouye

Niantic

Il existe deux solutions pour faire évoluer Pitrouille en Banshitrouye sur Pokémon GO :

L’échanger à un ami

Utiliser 200 Bonbons

Naturellement, nous ne pouvons que vous conseiller d’opter pour la première option si vous avez des amis joueurs de Pokémon Go dans votre entourage. Si un échange coûte de la Poussière Étoiles, obtenir 200 Bonbons est nettement plus fastidieux.

N’oubliez pas qu’ils est impossible de récupérer votre Pokémon évolué une fois échangé. Assurez-vous donc que votre ami vous envoie lui aussi un Pitrouille (si possible de bonne facture) en échange du vôtre.

Pitrouille et Banshitrouye peuvent-ils être shiny ?

Malheureusement, Pitrouille et Banshitrouye ne disposent pas encore de version chromatique dans Pokémon Go. Néanmoins, il y a fort à parier que Niantic remédie au problème lors d’un futur événement.

