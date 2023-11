Les événements officiels Play! de Pokémon Go s’installent enfin en Europe

Les tournois locaux de Pokémon Go arrivent enfin en Europe, car les événements Play! seront bientôt organisés dans des magasins de jeux, avec des Défis GO et des Coupes GO disponibles pour être relevés.

À l’origine, Pokémon Go était axé sur la capture de Pokémon sur une carte du monde, mais avec le temps, les combats entre joueurs ou adversaires contrôlés par ordinateur sont devenus une partie plus importante du jeu.

Les joueurs en Amérique du Nord ont eu un exutoire supplémentaire pour leur envie de bataille Pokémon Go, comme les événements tels que les Pokémon GO League Cups ont lieu dans ces régions. Cela permet aux joueurs de combattre lors d’événements planifiés dans des magasins de jeux spécifiques.

Les fans en dehors de l’Amérique du Nord auront bientôt la chance de s’engager davantage avec leur scène locale Pokémon Go alors que Niantic étend ses événements dans différentes parties du monde.

Les événements de jeu organisé Pokémon Go se déploient en Europe

Un nouveau post sur le site officiel Pokémon, ainsi qu’un post sur la page Twitter/X Pokémon UK, a annoncé que des événements sanctionnés par le jeu organisé pour Pokémon Go auront lieu en Europe et au Royaume-Uni. Ces événements commenceront bientôt, selon la région.

Ces événements se dérouleront dans des magasins de jeux existants sanctionnés pour accueillir les événements Play! Pokémon, où se déroulent déjà la plupart des tournois de Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon. Les événements Pokémon Go ne seront pas aussi exigeants que le jeu de cartes, puisqu’ils sont davantage destinés aux joueurs de niveau débutant.

Les événements Pokémon Go comprennent les Défis de Ligue Pokémon Go et les Coupes de Ligue Pokémon Go. Ces événements peuvent aider les joueurs à maîtriser les mécanismes de combat du jeu, ainsi qu’à fournir un moyen d’obtenir des Points de Championnat et des Récompenses de Voyage tout en s’engageant avec leur communauté locale.

La franchise Pokémon a toujours été axée sur la communauté, remontant aux joueurs échangeant avec leurs Game Boys à l’époque de Pokémon Rouge & Bleu. Les événements Play! Pokémon sont un excellent moyen pour les fans de rencontrer d’autres joueurs de Pokémon dans leur région, ainsi que d’améliorer leurs compétences et d’échanger pour obtenir tout Pokémon dont ils pourraient avoir besoin.

