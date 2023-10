Événement Pokémon Go Halloween 2023 Partie 1 : Les débuts de Toutombe, bonus et plus

L’événement Halloween 2023 de Pokémon Go Halloween a débuté, incluant certaines rencontres, de nouvelles études et deux nouveaux Pokémon.

L’événement Halloween de Pokémon Go se rapproche de plus en plus et il promet d’augmenter les rencontres avec plusieurs Pokémon types Poison et Spectre, en plus d’introduire deux nouveaux Pokémon.

Découvrez tout ce qui vous attend lors de l’événement Halloween Partie 1.

L’événement commencera le jeudi 19 octobre 2023 à 10h et se terminera le jeudi 26 octobre 2023 à 10h. Les joueurs n’auront donc que sept jours pour profiter de cet événement.

Nouveaux Pokémon

Deux nouveaux Pokémon feront leur entrée dans le jeu pendant cet événement :

Toutombe

Tomberro

Toutombe peut évoluer en Tomberro avec 50 bonbons.

Rencontres sauvages

De nombreuses rencontres sauvages attendent les joueurs pendant cet événement :

Abo*

Nosferapti*

Miaouss d’Alola*

Fantominus*

Spectrum

Mimigal*

Feuforêve*

Medhyèna*

Polichombr*

Baudrive*

Funécire*

Brocélôme*

*indique que la version Shiny peut être trouvée

Rencontres via des missions d’Étude de terrain

Outre les débuts de Toutombe et Tomberro, plusieurs autres Pokémon seront disponibles via les missions d’Étude de terrain:

Feuforêve*

Brocélôme*

Les versions Shiny de ces deux Pokémon peuvent également être trouvées.

Études chronométrées et Raids

Plusieurs événements d’études chronométrées seront disponibles pendant l’événement Halloween Partie 1. Une étude chronométrée payante permettra aux joueurs de rencontrer Brocélôme et Miaouss d’Alola en accomplissant diverses tâches. Les récompenses pour cette recherche payante doivent être réclamées avant le 31 octobre à 20h.

En outre, deux autres défis exclusifs à l’événement permettront aux joueurs de rencontrer Toutombe et Spiritomb.

Concernant les Raids, Engloutyran et Darkrai seront présents dans les Raids 5 étoiles. Engloutyran sera disponible jusqu’au 20 octobre à 10h, suivi de Darkrai. Méga-Ectoplasma et Méga-Branette seront également présents dans les Mega Raids.

Bonus de l’événement

L’événement Pokémon Go Halloween 2023 Partie 1 proposera divers bonus tout au long de sa durée :

Remportez des Bonbons supplémentaires lorsque vous capturez un Pokémon avec un Joli lancer, un Superbe lancer et un Excellent lancer.

Les Dresseur·euse·s de niveau 31 ou plus recevront des Bonbons XL supplémentaires à l’éclosion des Œufs.

Gagnez des Bonbons XL supplémentaires en capturant des Pokémon avec un Joli lancer, un Superbe lancer ou un Excellent lancer.

2 fois plus de Bonbons d’éclosion de Pokémon.

Parmi les autres points notables, un remix du thème de Lavanville sera joué pendant l’événement. De plus, Goinfrex, Riolu et Tutafeh de Galar seront trouvables dans les œufs de 7 km.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur l’événement la première partie de l’événement Halloween 2023 de Pokémon Go.