Événement Fête des lumières de Pokémon Go : Dates, Têtampoule, bonus…

L’événement Fête des lumières arrive sur Pokémon Go, et introduira l’un des Pokémon les plus populaires de la 9G : Ampibidou et sa sous-évolution Têtampoule. Voici le programme complet de l’événement.

Le mois de novembre commence sur les chapeaux de roues dans Pokémon Go, avec deux événements prévus dans les premiers jours du mois. Après le Día de Muertos, c’est la Fête des lumières qui va s’installer sur l’application mobile de Niantic.

Cet événement apportera avec lui deux Pokémon de la 9ème génération, de nouveaux cosmétiques pour avatars, une Étude ponctuelle, et bien plus encore. Alors, examinons tout ce que les dresseurs peuvent attendre de l’événement Fête des lumières 2023 à venir dans Pokémon Go.

Niantic

Selon le blog officiel de Pokémon Go, l’événement Fête des lumières 2023 prendra place du mardi 7 novembre 2023 à 10h au dimanche 12 novembre 2023 à 20h, heure locale.

Cela donne aux joueurs un peu moins d’une semaine pour profiter des différents bonus liés à l’événement, alors assurez-vous de jouer sur cette période.

Débuts de Pokémon lors de la Fête des lumières 2023

Pendant la Fête des lumières 2023, les dresseurs pourront ajouter à leur collection deux Pokémon particulièrement populaires de la 9ème génération :

Têtampoule

Ampibidou

Les dresseurs qui attrapent un Têtampoule dans la nature pourront le faire évoluer en Ampibidou en utilisant 50 Bonbons Têtampoule.

En plus des débuts de Têtampoule et Ampibidou, cet even introduit également Spododo shiny dans Pokemon Go.

Rencontres sauvages de la Fête des lumières 2023 de Pokémon Go

Voici les Pokémon qui apparaîtront à l’état sauvage pendant l’événement Fête des lumières 2023 :

Pikachu*

Goupix*

Ponyta*

Magnéti*

Voltorbe*

Loupio*

Wattouat*

Limagma*

Dynavolt*

Funécire*

Spododo*

Têtampoule

Les Pokémon marqués d’un * peuvent apparaître en version shiny

Œufs 7km de la Fête des lumières 2023 de Pokémon Go

Voici les Pokémon qui peuvent éclore des œufs 7km pendant l’événement Fête des lumières 2023 :

Élekid*

Magby*

Dedenne*

Spododo*

Les Pokémon marqués d’un * peuvent apparaître en version shiny

Rencontres avec Encens de la Fête des lumières 2023 de Pokémon Go

Les Pokémon suivants apparaîtront plus fréquemment lorsque les dresseurs utiliseront de l’Encens pendant l’événement Fête des lumières 2023 :

Racaillou d’Alola*

Voltorbe de Hisui

Limagma*

Muciole*

Lumivole*

Zébibron*

Funécire*

Hélionceau*

Dedenne*

Spododo*

Têtampoule

Les Pokémon marqués d’un * peuvent apparaître en version shiny

Rencontres d’Étude de terrain de la Fête des lumières 2023 de Pokémon Go

Pendant l’événement, vous aurez la chance de compléter des tâches d’Étude de terrain pour rencontrer les Pokémon suivants :

Darumarond*

Spododo*

Têtampoule

Les Pokémon marqués d’un * peuvent apparaître en version shiny

Étude ponctuelle de la Fête des lumières 2023 de Pokémon Go

L’événement Fête des lumières 2023 offrira une Étude ponctuelle exclusive pour, qui consistera à explorer et attraper différents Pokémon.

Une fois les tâches de recherche terminées, les dresseurs pourront obtenir un article cosmétique, sous la forme d’un t-shirt exclusif à l’événement ainsi que des rencontres avec des Pokémon sur le thème de l’événement.

Épreuves PokéStop de la Fête des lumières 2023 de Pokémon Go

L’événement Fête des lumières 2023 proposera de nouvelles Épreuves PokéStop, où les dresseurs pourront soumettre Funécire et Têtampoule pour tenter de remporter les concours locaux.

Bonus de l’événement Fête des lumières 2023 de Pokémon Go

L’événement Fête des lumières 2023 de Pokémon Go offrira divers bonus aux joueurs tout au long de sa durée :

Poussière Étoile d’éclosion de Pokémon x2

Bonbons d’éclosion de Pokémon x2

Les Encens (sauf les Encens d’aventure quotidienne) activés pendant l’événement dureront deux fois plus longtemps.

De plus, les dresseurs situés en Inde peuvent s’attendre à un défi de collection spécial qui récompensera les dresseurs avec de la Poussière d’Étoile, des PX, et une rencontre avec Têtampoule. Ils pourront également gagner deux fois plus de bonbons pour la capture de Pokémon pendant l’événement Fête des lumières 2023.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur l’événement Fête des lumières 2023 de Pokemon Go ! Consultez notre sélection de guides :

