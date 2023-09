Cet événement bonus sur Pokémon Go ravit les joueurs

Les joueurs de Pokémon Go sont ravis des nouveaux événements bonus en Poussières Étoiles et PX, qui viennent tout juste de débuter et dureront au total 10 jours.

Les Poussières Étoiles font partie des ressources les plus essentielles dans Pokémon Go, se révélant particulièrement utiles lorsqu’il est temps de renforcer des Pokémon. Comme peuvent en témoigner les joueurs, il est facile de rapidement épuiser ses réserves de Poussières Étoiles.

Heureusement, collecter cette ressource spécifique dans Pokémon Go ne nécessite pas beaucoup d’efforts. Les Dresseurs peuvent augmenter leurs réserves de Poussières Étoiles en capturant des Pokémon, en faisant éclore des œufs, en participant à des combats JcJ et en ouvrant des cadeaux.

Une nouvelle paire d’événements garantira également que les joueurs de Pokémon Go n’auront aucun mal à accumuler beaucoup de bonus en Poussières Étoiles et PX au cours des prochains jours.

Les Dresseurs de Pokémon Go pourront participer à deux événements différents au cours des 10 prochains jours. Le premier – Une aventure de Paldea – commence le 5 septembre à 10h00 heure locale et se termine le 10 septembre. Ultra Bonus : Paldea marque le second, débutant le 10 septembre à 10h00 heure locale et se terminant le 15 septembre à 20h00 heure locale.

Une aventure de Paldea offrira notamment 4x PX et 4x Poussières Étoiles pour la capture de Pokémon. Pour le plus grand plaisir des fans, Ultra Bonus : Paldea promet les mêmes récompenses pour ceux qui y participent.

Inutile de dire que les joueurs de Pokémon Go sont enthousiastes à propos des bonus en Poussières Étoiles et PX. Beaucoup ont particulièrement exprimé leur enthousiasme quant au nombre de Pokémon qu’ils pourront capturer pendant les événements et à quel point ils pourront monter de niveau.

En réponse à un post Reddit confirmant les événements, un utilisateur a joyeusement écrit : “C’est génial, je vais devoir attraper genre 1000 Pokémon par jour lol.” Un autre a ajouté : “Ça va me faire passer au niveau suivant, niveau 42, donc c’est un plus.”

“… sacré bordel,” a dit un autre fan dans le fil, “C’est énorme. Moi qui suis fainéant et pauvre en Poussières Étoiles va apprécier.” Il est clair qu’Une aventure de Paldea et Ultra Bonus : Paldea occuperont les Dresseurs de Pokémon Go pour la semaine à venir et plus encore.

