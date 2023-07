Event 7e anniversaire de Pokémon Go : Dates, bonus, Mew shiny…

L’intrigant événement 7e anniversaire de Pokémon Go se dévoile, et promet des festivités inoubliables. Entre Méga-Tortank, Mew shiny et des bonus à ne pas manquer, voici tout ce que vous devez savoir.

L’événement 7e anniversaire célébrera la fin de sept ans de Pokémon Go. Avec l’enthousiasme suscité par les événements précédents qui persiste, les dresseurs sont impatients de se plonger dans les nouvelles aventures de cet événement anniversaire en parallèle du programme de l’Heure de Vedette pour le mois de juillet.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’événement 7e anniversaire, y compris les dates, les horaires, et plus encore.

Sommaire

L’événement 7e anniversaire commence le jeudi 6 juillet 2023 à 10h00 heure locale et se terminera le mercredi 12 juillet 2023 à 20h00 heure locale.

Nouveaux Pokémon de l’événement 7e anniversaire de Pokémon Go

L’événement présentera deux nouveaux Pokémon costumés :

Carabaffe coiffé d’un chapeau de fête

Tortank coiffé d’un chapeau de fête

Les dresseurs peuvent également rencontrer des versions shiny de ces Pokémon lors de l’événement.

Si les joueurs disposent déjà d’un Carapuce coiffé d’un chapeau de fête, ils peuvent également le faire évoluer : Carabaffe et Tortank conserveront le chapeau !

Bonus de l’événement 7e anniversaire de Pokémon Go

Les dresseurs peuvent profiter de bonus particulièrement excitants lors de l’événement spécial 7e anniversaire :

Augmentation des probabilités de devenir Amis Chanceux

Augmentation des probabilités que les Pokémon deviennent Chanceux par échange

Probabilité de trouver 7, 77 (ou plus !) Pièces Mordudor en faisant tourner un PokéStop avec un Module Leurre Doré.

Vous pourrez également profiter de bonus uniques chaque jour de l’a 7e anniversair l’event :

Jeudi 6 juillet : PX x2 pour la capture de Pokémon

Samedi 8 juillet : Bonbon x2 pour la capture de Pokémon

Lundi 10 juillet : Les niveaux d’amitié augmenteront deux fois plus rapidement

Mercredi 12 juillet : PX x2 pour l’évolution de Pokémon

Les joueurs nocturnes et matinaux auront également droit à des bonus supplémentaires, qui ne seront actifs que de minuit à 11h59 :

Vendredi 7 juillet : Poussière Étoile x2 pour la capture de Pokémon

Dimanche 9 juillet : ½ distance d’éclosion d’Œuf lorsque les Œufs sont placés dans un Incubateur ce jour-là

Mardi 11 juillet : Bonbon x2 lors du transfert de Pokémon

Rencontres Sauvages de l’événement 7e anniversaire de Pokémon Go

Pendant l’événement, les Pokémon suivants commenceront apparaîtront plus fréquemment à l’état sauvage :

Carapuce coiffé d’un chapeau de fête*

Pikachu coiffé d’un gâteau*

Miaouss*

Ponyta*

Togedemaru

Ponyta de Galar* (Pokémon rare)

Absol* (Pokémon rare)

De plus, les starters des 7 première générations seront mis en avant pendant les différentes journées de l’événement. Voici quels jours partir en chasse pour espérer trouver vos starters préférés dans la nature :

Jeudi 6 juillet : Bulbizarre coiffé d’un chapeau de fête*, Salamèche coiffé d’un chapeau de fête*, Carapuce coiffé d’un chapeau de fête*

Vendredi 7 juillet : Germignon*, Héricendre*, Kaiminus*

Samedi 8 juillet : Arcko*, Poussifeu*, Gobou*

Dimanche 9 juillet : Tortipouss*, Ouisticram*, Tiplouf*

Lundi 10 juillet : Vipélierre*, Gruikui*, Moustillon*

Mardi 11 juillet : Marisson*, Feunnec*, Grenousse

Mercredi 12 juillet : Brindibou, Flamiaou, Otaquin

Les Pokémon marqués d’un * peuvent apparaître en version shiny.

Raids de l’événement 7e anniversaire de Pokémon Go

Différents Pokémon, tels que Pikachu coiffé d’un chapeau gâteau, Magnéton, Lokhlass, et plus encore, seront disponibles dans les raids à une, trois, et cinq étoiles. Les Méga-Raids présenteront Méga-Tortank.

Raids une étoile

Bulbizarre coiffé d’un chapeau de fête*

Salamèche coiffé d’un chapeau de fête*

Carapuce coiffé d’un chapeau de fête*

Pikachu coiffé d’un chapeau gâteau*

Raids trois étoiles

Magnéton

Lokhlass*

Pyroli

Ronflex*

Phogleur

Raids cinq étoiles

Artikodin*

Électhor*

Sulfura*

Méga-Raids

Méga-Tortank*

Les Pokémon marqués d’un * peuvent apparaître en version shiny.

Étude magistrale Mew Shiny de l’événement 7e anniversaire de Pokémon Go

Vous avez raté l’occasion d’obtenir Mew shiny pendant le Circuit Pokémon Go : Kanto ? Pas de panique, car l’Étude magistrale “Tout en un n°151” est de retour !

Les joueurs ont jusqu’au 12 juillet à 20h00 pour acheter le billet (5$) et ainsi avoir accès à cette Étude exceptionnelle.

Une fois le billet acheté, vous pourrez prendre autant de temps que vous le souhaitez pour terminer cette longue et palpitante aventure qui vous mènera vers un Mew chromatique.

Dans un tournant passionnant, les dresseurs peuvent récupérer l’histoire de la Recherche Suprême, Tout-en-Un #151, pour 5,00 $ US (ou l’équivalent en monnaie locale).

En bonus spécial, les dresseurs qui achètent ou ont précédemment obtenu l’Étude magistrale “Tout en un n°151” peuvent profiter des avantages suivants lors de l’événement 7e anniversaire : Durée de l’Encens x2, durée de l’Encens d’Aventure quotidienne x2, et durée de Leurre x2.

Sachez néanmoins qu’il est impossible d’acheter un nouveau billet pour cette Étude magistrale si vous l’avez déjà complétée ou obtenue lors du Circuit Pokémon Go : Kanto. Vous n’espériez quand même aps avoir un deuxième Mew shiny ?

Rencontres d’Études de terrain de l’événement 7e anniversaire de Pokémon Go

Les tâches de Recherche sur le Terrain sur le thème de l’anniversaire récompenseront les dresseurs avec des rencontres avec des Pokémon starters, comme Bulbizarre, Héricendre, Gobou, et plus encore.

Certaines tâches récompenseront également avec de la Méga-Énergie pour les Pokémon suivants :

Florizarre

Dracaufeu

Tortank

Jungko

Braségali

Laggron

Étude ponctuelle de l’événement 7e anniversaire de Pokémon Go

Une Recherche ponctuelle exclusive à l’événement sera également disponible tout au long de l’événement et peut être achetée pour 2,00 $.

Les dresseurs peuvent accomplir des tâches à thème pour recevoir diverses récompenses, dont une rencontre avec Pikachu portant un chapeau de fête, 77 777 PX, et un tas d’objets utiles (Encens, Œuf Chance…).

Cosmétiques de l’événement 7e anniversaire de Pokémon Go

De nouveaux objets d’avatar et autocollants à thématiques seront disponibles dans la boutique du jeu pendant et après l’événement.

De plus, les dresseurs peuvent consulter la Boutique Web de Pokémon GO e y acheter un Coffret d’Anniversaire exclusif du 6 au 10 juillet !

Retrouvez notre sélection de guides Pokémon Go pour accompagner votre aventure :

