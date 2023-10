Étude ponctuelle Pokémon Go Le retour de Détective Pikachu : missions et récompenses

Le nouveau défi de l’Étude ponctuelle “Le retour de Détective Pikachu” dans Pokémon Go est désormais actif. Voici un aperçu de ce qui peut être obtenu et comment cela peut être gagné dans Pokémon Go.

En parallèle de la sortie du nouveau jeu vidéo “Le retour de Détective Pikachu” pour la Nintendo Switch, Niantic a lancé l’événement “Le retour de Détective Pikachu” dans Pokémon Go.

Il a été accompagné d’un certain nombre de nouveaux défis dans le jeu mobile, dont un est une nouvelle Étude ponctuelle.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voici un détail de toutes les tâches et récompenses dans l’Étude ponctuelle “Le retour de Détective Pikachu” de Pokémon Go.

Missions de l’Étude ponctuelle “Le retour de Détective Pikachu” dans Pokémon Go

Voici toutes les tâches de l’Étude ponctuelle et les récompenses associées, avec l’aide de Serebii et LeekDuck.

Étape 1 sur 2

Faire tourner 5 PokéStops ou Arènes – Rencontre avec Pikachu

Compléter 3 missions d’Étude de terrain – Rencontre avec Pikachu

Compléter 6 missions d’Étude de terrain – Rencontre avec Pikachu

Explorer 1 km – Rencontre avec Pikachu

Gagner un Bonbon en marchant avec votre Copain – Rencontre avec Pikachu

Récompense : 1 500 PX et 1 500 Poussières Étoiles

Étape 2 sur 2

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’étape 2 offre un choix ramifié. Les joueurs peuvent choisir entre Vipélierre, Brindibou ou Simularbre, mais ceux qui choisissent Simularbre rencontreront en réalité un Pokémon.

Vipélierre : Faire tourner un PokéStop ou une Arène – 25 PX

Brindibou : Faire tourner un PokéStop ou une Arène – 25 PX

Simularbre : Faire tourner un PokéStop ou une Arène – Rencontre avec Pikachu

Récompense : 25 PX

Comment participer à l’Étude ponctuelle “Le retour de Détective Pikachu”

L’Étude ponctuelle “Le retour de Détective Pikachu” est une quête exclusive à l’événement et gratuite. Tous les dresseurs peuvent participer à cette Étude ponctuelle sans coût supplémentaire.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cette Étude ponctuelle est active en même temps que l’événement Pokémon Go “Le retour de Détective Pikachu”, qui se déroule du 5 octobre 2023 au 9 octobre 2023.

Cet événement est sensible au temps. Ainsi, assurez-vous de compléter les tâches et de réclamer vos récompenses avant le 9 octobre à 20h, heure locale.

C’est tout ce que vous devez savoir à propos des tâches et récompenses de l’Étude ponctuelle “Le retour de Détective Pikachu” dans Pokémon Go. En attendant le début de l’événement, jetez un œil à certains de nos autres guides et contenus utiles concernant Pokémon Go.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain