Étude ponctuelle Pokémon Go Halloween 2023 : Missions et récompenses

Voici ce qui attend les joueurs de Pokémon Go lors de l’Étude ponctuelle d’Halloween, y compris les missions et récompenses de ce défi.

Les événements d’Halloween de Pokémon Go présenteront l’ajout de Toutombe et Tomberro, ainsi que des apparitions et Raids augmentés pour d’autres types de Pokémon Spectres.

Les dresseurs pourront participer à une partie de l’action grâce à l’ajout de l’Étude ponctuelle d’Halloween.

Voici ce que les dresseurs de Pokémon Go doivent savoir sur les missions et récompenses de l’Étude ponctuelle d’Halloween.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

The Pokémon Company

Missions d’Étude ponctuelle d’Halloween de Pokémon Go

Voici toutes les missions de l’Étude ponctuelle et les récompenses associées.

Étape 1 sur 3

Capture 5 Pokémon de type Spectre – 1 000 Poussières Étoiles

Capture 10 Pokémon de type Spectre – 1 500 PX

Capture 15 Pokémon de type Spectre – 1 000 Poussières Étoiles

Récompenses : 25 Poké Balls et 1 000 Poussières Étoiles

Étape 2 sur 3

Prenez 1 photo d’un Pokémon de type Spectre – 1 500 Poussières Étoiles

Capture 10 Pokémon de type Spectre – 2 000 PX

Capture 15 Pokémon de type Spectre – 1 500 Poussières Étoiles

Capture 20 Pokémon de type Spectre – 3 Baies Pinap

Récompenses : rencontre avec Toutombe, 20 Super Balls, 1 000 Poussières Étoiles

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Étape 3 sur 3

Prenez 1 photo d’un Pokémon de type Spectre – 2 000 Poussières Étoiles

Capture 1 Pokémon de type Spectre – 2 000 Poussières Étoiles

Capture 25 Pokémon de type Spectre – 2 000 PX

Récompenses : rencontre avec Toutombe, 5 Ultra Balls et 3 Baies Nanana

Comment participer à l’Étude ponctuelle d’Halloween

L’Étude ponctuelle d’Halloween est une quête exclusive à l’événement et gratuite. Tous les dresseurs peuvent participer à cette Étude ponctuelle sans frais supplémentaires.

Cette Étude ponctuelle est active en conjonction avec les événements d’Halloween de Pokémon Go. L’Étude ponctuelle a lieu du 19 octobre 2023 à 10h jusqu’au 31 octobre 2023 à 20h, heure locale.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cet événement est sensible au temps. Ainsi, assurez-vous de terminer les missions et de réclamer vos récompenses avant le 31 octobre à 20h, heure locale.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur les missions et récompenses de l’Étude ponctuelle d’Halloween dans Pokémon Go. En attendant le début de l’événement, jetez un œil à certains de nos autres guides et contenus pratiques sur Pokémon Go.

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain

L’article continue après la publicité