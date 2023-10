Étude ponctuelle Étranges échos sur Pokémon Go : Tâches et récompenses

L’événement de recherche d’Halloween de Pokémon Go s’élargit avec l’Étude ponctuelle Étranges échos, qui offre aux dresseurs des rencontres de type Spectre et des objets cosmétiques. Voici tout ce que vous devez savoir sur le prix, les tâches et les récompenses de l’événement payant.

Les événements d’Halloween de Pokémon Go pour 2023 ont commencé avec le défi gratuit de l’Étude ponctuelle d’Halloween. Les joueurs peuvent s’attendre à capturer un tas de Pokémon de type Spectre, y compris les nouveaux ajoutés Toutombe et Tomberro.

Pour ces dresseurs intrépides qui ont besoin d’un peu plus d’action pendant les festivités d’Halloween de Pokémon Go, l’événement Étranges échos devrait tout à fait convenir.

Nous avons tous les détails pertinents pour que vous puissiez revendiquer votre nouvelle pose. Lisez la suite pour tous les détails de l’événement Étranges échos de Pokémon Go, y compris le prix, les tâches et les récompenses.

Cet événement d’Étude ponctuelle vous permettra de rencontrer de nombreux Pokémon de type Ténèbres comme le Miaouss d’Alola.

Niantic / The Pokemon Company La prochaine Heure vedette mettra en lumière Miaouss d’Alola

Tâches et récompenses de l’Étude ponctuelle Étranges échos de Pokémon Go

Voici toutes les tâches de l’Étude ponctuelle et les récompenses que vous devrez compléter pour obtenir la Pose d’Halloween de cette année :

Étape 1 sur 4

Faites tourner 3 PokéStops ou Arènes – Rencontre avec Fantominus

Capturez 10 Pokémon – Rencontre avec Feuforêve

Faites 5 lancers à effet – Rencontre avec Funécire

Récompenses : Rencontre avec Brocélôme, Baie Nanana Argentée x5

Étape 2 sur 4

Faites 2 lancers à effet – Rencontre avec Medhyèna

Transférez 10 Pokémon – Rencontre avec Zigzaton

Capturez 10 Pokémon de type Spectre – Rencontre avec Ténéfix

Récompenses : Rencontre avec Brocélôme, Encens x1

Étape 3 sur 4

Marchez 2km – Rencontre avec Chacripan

Envoyez 5 cadeaux à des amis – Rencontre avec Miaouss

Capturez 10 Pokémon de type Spectre – Rencontre avec Noctali

Récompenses : Rencontre avec Brocélôme, Incubateur x1

Étape 4 sur 4

Faites éclore un Œuf – Rencontre avec Baudrive

Faites 10 lancers en courbe – Rencontre avec Tutafeh

Capturez 15 Pokémon de type Spectre – Rencontre avec Toutombe

Récompenses : Rencontre avec Desséliande, Pose Spectrale x1

Prix de l’Étude ponctuelle Étranges échos de Pokémon Go

L’Étude ponctuelle Étranges échos est un événement payant qui coûte 5,99€. Pour accéder à l’événement, vous devrez acheter un billet dans la boutique en jeu.

L’événement sera disponible à partir du 19 octobre 2023, à 10h heure locale jusqu’à 20h heure locale le 31 octobre 2023. Assurez-vous de prioriser les tâches pour l’événement Étranges échos afin d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix.

Terminez tout cela à temps et vous pourrez effrayer vos amis avec votre toute nouvelle Pose d’Avatar.

C’est tout ce que vous devez savoir sur les tâches et récompenses de l’Étude ponctuelle Étranges échos dans Pokémon Go. En attendant le début de l’événement, jetez un œil à certains de nos autres guides et contenus utiles de Pokémon Go.

