Étude Héros Légendaires de Pokémon Go : tâches, récompenses, parcours…

L’événement Héros Légendaires de Pokémon Go est désormais disponible, avec une nouvelle Étude centrée autour de Zacian et Zamazenta. Découvrez les tâches, récompenses et différents parcours de cette quête.

Héros Légendaire est un événement en l’honneur de l’incontournable Pokémon légendaire Zacian, introduit dans la huitième génération. En plus d’avoir enfin l’occasion de l’attraper sous sa forme shiny dans les Raids, les joueurs ont accès à une Étude Ponctuelle aux récompenses alléchantes.

Cette Étude a la particularité de proposer deux parcours, permettant ainsi aux dresseurs de personnaliser leur expérience de jeu et les récompenses qu’ils obtiendront. Voici tout ce que vous devez savoir sur les tâches, récompenses et parcours de l’Étude Héros Légendaires dans Pokémon Go.

Pour participer à cette Étude, il vous suffit d’ouvrir Pokémon Go entre le 26 septembre à 10h et le 1ᵉʳ octobre à 20h, heure locale. Vous recevrez alors automatiquement la quête et pourrez commencer à compléter les différentes tâches demandées.

L’étude est gratuite, mais étant donné qu’elle est limitée dans le temps, les dresseurs devront compléter toutes les tâches et récupérer les récompenses avant la fin de l’événement, soit le 1er octobre à 20h.

Tâches et récompenses

Voici toutes les tâches et récompenses de l’Étude Ponctuelle, dévoilées par Serebii.

Étape 1 sur 1

Attraper huit Pokémon Rencontre avec Rongourmand



Récompenses : 8 PokéBalls, 800 PX, 800 Poussières Étoiles

Après avoir complété cette tâche, les dresseurs devront choisir entre la Voie de l’Épée et la Voie du Bouclier.

Parcours Épée

Niantic

Étape 1 sur 2

Utiliser huit Baies pour attraper des Pokémon 1 Encens

Recharger des Pokémon huit fois Rencontre avec Darumarond

Attraper huit Pokémon 8 Super Balls



Récompenses : 8 Poké Balls, 800 PX, 800 Poussières Étoiles

Étape 2 sur 2

Marcher 3 km 8 Baies Framby

Utiliser un Encens Rencontre avec Solochi

Attraper huit Pokémon 8 Hyper Balls



Récompenses : Rencontre avec Furaiglon, 800 PX, 800 Poussières Étoiles

Parcours Bouclier

Niantic

Étape 1 sur 2

Utiliser huit Baies pour attraper des Pokémon 1 Encens

Renforcer des Pokémon huit fois Rencontre avec Ponyta de Galar

Attraper huit Pokémon 8 Super Balls



Récompenses : 8 Poké Balls, 800 PX, 800 Poussières Étoiles

Étape 2 sur 2

Marcher 3 km 8 Baies Framby

Utiliser un Encens Rencontre avec Embrylex

Attraper huit Pokémon 8 Hyper Balls



Récompenses : Rencontre avec Vostourno, 800 PX, 800 Poussières Étoiles

Quel parcours choisir

Le parcours Épée et le parcours Bouclier proposent exactement les mêmes tâches, et partagent également la majorité de leurs récompenses. La seule différence réside dans les Pokémon que vous rencontrerez au fil de votre progression.

Le parcours Épée permet de rencontrer Darumarond, Solochi et Furaiglon. Tous ces monstres évoluent en des Pokémon pouvant se montrer utiles en PvE, notamment Darumacho et Trioxhydre qui sont des attaquants très efficaces.

Le parcours Bouclier permet de rencontrer Ponyta de Galar, Embrylex et Vostourno. La star du trio est Vostourno, dont l’évolution Vaututrice est une véritable terreur en Ligue Super. Les adeptes du PvP devraient donc se tourner vers cette option.

Évidemment, cette Étude est aussi l’occasion d’étoffer un peu votre Pokédex dans le cas où certains Pokémon en récompense ne figurent pas encore dans votre collection.