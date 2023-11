L’énigme des apparitions Pokémon Go : Le secret des zones urbaines

Niantic / The Pokémon Company

Les joueurs de Pokémon Go sont convaincus que les apparitions de Pokémon sont beaucoup plus susceptibles de se produire dans un lieu clé, beaucoup expliquant qu’ils sont attirés par l’éclairage fluorescent.

L’algorithme de Pokémon Go a longtemps été un mystère pour de nombreux joueurs passionnés, beaucoup cherchant à déterminer la meilleure équipe pour certains raids, ou comment ils peuvent tirer le meilleur parti de leur Encens d’aventure quotidienne et de leurs leurres.

Cependant, l’un des plus grands mystères a été autour des taux d’apparition, et si certains endroits sont meilleurs pour les Pokémon que d’autres. Maintenant, beaucoup pensent avoir trouvé le lieu clé, et pourquoi il y a tant de Pokémon qui traînent autour.

Les joueurs de Pokémon Go découvrent pourquoi les apparitions sont plus fréquentes dans ce lieu

Partageant leur découverte sur Reddit, un utilisateur a plaisanté que la “logique de Pokémon Go” était que tous les meilleurs Pokémon apparaissent dans les zones urbaines, ou dans ce cas, juste à l’extérieur d’un Walmart.

Un utilisateur a fourni une raison relativement solide pour laquelle beaucoup ont vécu un phénomène similaire : “Si ma mémoire est bonne, une partie de l’algorithme d’apparition est calculée en fonction de l’utilisation des téléphones portables dans la zone. Cela signifie que les endroits vraiment denses (appartements, magasins, hôtels, universités) sont supérieurs pour les apparitions par rapport, par exemple, aux sentiers de parcs peu fréquentés ou aux terres agricoles isolées.”

Cet aspect est assez compréhensible, après tout, plus il y a de gens, plus ils voudront capturer ou trouver de Pokémon.

D’autres ont trouvé le côté amusant de l’image, avec beaucoup déclarant que “c’est comme un essaim là-bas, mais les Pokémon ont besoin de faire leurs courses aussi” ou que “les Pokémon aiment aussi acheter des choses. Ils sont attirés par l’éclairage fluorescent et les bons prix.”

En fin de compte, il est logique de voir les centres commerciaux, les magasins et les zones animées comme les lieux de prédilection pour la chasse aux Pokémon, après tout, plus il y a de joueurs, plus Niantic doit faire apparaître de Pokémon.

