Rendre Pokémon Go encore plus immersif : Un souhait des joueurs

Les fans de Pokémon Go demandent l’ajout d’une fonctionnalité de personnalisation simple après que celle-ci ait reçu un amour immense lors de l’événement Halloween.

Les joueurs de Pokémon Go adorent le nouvel événement Halloween, en partie grâce aux adorables Pokémon et aux missions de recherche, mais aussi à cause du décor et des illustrations extrêmement populaires intégrés dans le jeu. Que vous effectuiez votre dernière capture de Pokémon ou que vous exploriez le monde autour de vous, le décor est modifié pour représenter Halloween et l’automne, avec une légère teinte orange apparaissant sur la carte du monde, et de mignonnes illustrations ornant l’arrière-plan des scènes de capture.

Après avoir vu cela et s’être habitué au design, de nombreux fans de Pokémon Go demandent à Niantic d’ajouter des scènes et des designs similaires en fonction des différentes saisons ou fêtes, beaucoup exprimant leur désir que le jeu ajoute des Packs de Paysages.

Les joueurs de Pokémon Go demandent l’ajout d’une nouvelle fonctionnalité au jeu

Partageant leur idée sur Reddit, un utilisateur a suggéré l’ajout de “Packs de Paysages” dans Pokémon Go, déclarant qu’ils “paieraient facilement 10$ pour voir cela toute l’année”, joignant une image du décor d’Halloween dans le jeu.

Peu de temps après la publication, l’idée est devenue virale, de nombreux joueurs adorant l’idée et espérant que Niantic mette en œuvre quelque chose de similaire.

“Je n’ai jamais compris pourquoi ils ne le font pas saisonnièrement comme Animal Crossing”, a partagé un utilisateur, poursuivant en expliquant que “D’ici le moment où vous en aurez marre, la saison changera de toute façon”, donc les joueurs auront toujours hâte de découvrir quelque chose de nouveau et d’unique, surtout si Niantic modifie les illustrations à chaque fois.

Un utilisateur a même suggéré d’introduire des Packs de Paysages rendant hommage aux précédents jeux Pokémon, expliquant qu’il “adorerait s’il y avait un pack pour lui donner un aspect pixelisé comme les 2 premières générations et d’autres packs pour qu’il ressemble aux générations 3, 4 et 5”. Il ne serait pas surprenant de voir ce design devenir particulièrement populaire parmi les joueurs Pokémon vétérans.

Avec autant d’éloges pour le design actuel et tant de joueurs espérant voir des mises en œuvre similaires pendant Noël, il est clair que Niantic pourrait faire un carton s’ils ajoutaient cette fonctionnalité au jeu.