Le duo inattendu : un chat baillant et shiny très rare dans Pokémon Go

Tandis qu’un joueur de Pokémon Go montrait fièrement sa rare capture shiny, c’est son chat baillant qui a volé la vedette de manière inattendue.

Ce n’est pas tous les jours que vous tombez sur un Pokémon shiny dans Pokémon Go. En fait, les chances de rencontrer un Pokémon shiny sont de 1/500, prouvant que c’est une découverte rare même pour les dresseurs les plus acharnés.

Mais pour un joueur, l’excitation de capturer un Kecleon shiny rare chez lui a été hilarante, éclipsée par son compagnon félin en train de bâiller.

Il trouve Kecleon shiny sur Pokémon Go, mais pas que…

Le joueur s’est rendu sur le subreddit Pokémon Go pour partager sa trouvaille dans une publication intitulée “J’ai capturé le shiny le plus rare aujourd’hui.” Les images du joueur montraient le Kecleon shiny, capturé grâce à la fonctionnalité AR du jeu. Et il semble que le joueur n’ait même pas eu besoin de sortir de chez lui pour cette rare rencontre.

Cependant, l’attention de la communauté n’était pas sur la capture shiny rare, mais plutôt sur le chat du joueur, qui avait photobombé la capture d’écran AR. Étendu sur le sol à côté du Kecleon, le chat a été capturé en plein bâillement, ajoutant une couche d’humour inattendue à l’image.

La position du Pokémon et du chat sur l’image était si parfaite qu’il semblait que le Kecleon se tenait sur la patte du chat. Cela, combiné avec la réaction de bâillement du chat, donnait l’illusion d’une interaction en temps réel entre les deux.

Les autres dresseurs ont vite réagi avec des commentaires comme : “La photo donne l’impression que ton chat réagit à lui. Félicitations pour cette trouvaille super rare.”

Le joueur a répondu et raconté comment son chat s’était retrouvé sur l’image : “Je prenais des photos du Kecleon et ensuite mon chat est venu et s’est affalé juste à côté, puis a bâillé au moment exact où j’ai cliqué sur Kecleon, donc on dirait qu’ils bâillaient en même temps.”

Au final, bien que le Kecleon shiny était sans doute une trouvaille fantastique, c’est le chat baillant qui a volé la vedette.