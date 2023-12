Des dresseurs redécouvrent une fonctionnalité oubliée de Pokémon Go

Niantic / The Pokémon Company

Après sept ans, les joueurs de Pokémon Go ont maintenant découvert que les anneaux sous les Pokémon sauvages changent d’apparence, vous permettant de voir d’un coup d’œil quel type d’apparition ils sont sans avoir à les capturer.

Étant donné que Pokémon Go a été lancé pour la première fois en 2016, on pourrait s’attendre à ce que les joueurs aient tout compris à son sujet maintenant. Après tout, la méta de Pokémon Go est presque résolue, les meilleurs joueurs ayant depuis longtemps déterminé quels Pokémon sont les meilleurs.

Cependant, plusieurs fonctionnalités utiles restent peu connues et sous-utilisées. Par exemple, les étoiles dans l’animation de capture du jeu vous en disent beaucoup, mais de nombreux joueurs ne savent même pas qu’elles existent.

C’est une histoire similaire avec une autre mécanique qui fournit une variété d’informations sur une capture potentielle avant même de commencer la rencontre.

Les anneaux colorés dans Pokémon Go signifient plus que vous ne le pensez

Les joueurs de Pokémon Go ont découvert une mécanique qui, bien qu’elle soit présente depuis des années, est largement passée inaperçue : des anneaux colorés qui fournissent des informations sur un Pokémon donné avant de commencer une rencontre.

Remarquant que les anneaux différaient, un dresseur a demandé sur Reddit : “Que signifient les différents cercles sous chaque Pokémon ? Exemple : J’ai pris cette capture d’écran avec un tourbillon sous le Sapereau, une sorte de cercle d’ondulation sous le Quatermac, et une sorte de cercle clignotant de radar sous le Gourmelet…??”

Expliquant ce que signifient ces anneaux spécifiques, un dresseur a répondu : “Sapereau est boosté par le temps. Gourmelet est une apparition quotidienne. Le Quatermac est une apparition normale.”

D’autres ont révélé plus d’anneaux de rencontre que les joueurs devraient rechercher : “Trousselin a un cercle doré. Je pense peut-être seulement sur un leurre doré. Je pense que les Routes ont un cercle différent. L’encens quotidien a une sorte de nuage bleu.”

Ce ne sont pas tous les anneaux non plus, chaque type unique de Leurre ayant son propre type d’anneau unique. Les apparitions de Leurre régulier sont roses, les Leurres Glaciaux ont des flocons de neige, les Leurres Moussus ont des feuilles, les Leurres Magnétiques ont des aimants, et les apparitions de Leurre Pluvieux sont entourées de gouttes d’eau.

Comprendre des mécaniques comme celle-ci peut être crucial pour éviter de gaspiller des ressources précieuses comme un dresseur malchanceux l’a fait avec sa Master Ball.