Des dresseurs de Pokémon Go exaspérés par le système d’éclosion d’œufs

Les faibles taux d’éclosion des œufs dans Pokémon Go, combinés avec le verrouillage des œufs, rendent les joueurs “fous” en raison de la difficulté accrue pour obtenir certains Pokémon.

Une grande partie de l’expérience Pokémon Go consiste à essayer de tous les attraper. Le jeu propose des tâches de recherche mensuelles, des événements et plus encore pour encourager les joueurs à élargir leur collection de Pokémon ainsi qu’à attraper des Pokémon Shiny rares.

Cela dit, un aspect clé pour pouvoir élargir votre collection de Pokémon vient de l’éclosion des œufs. Faire éclore un œuf dans Pokémon Go a toujours été un élément central de l’expérience. Pour certains Pokémon, le seul moyen de les débloquer et de les ajouter à votre Pokédex est de les faire éclore à partir d’un œuf. Ces exemples particuliers sont connus sous le nom de Pokémon “verrouillés par les œufs” au sein de la communauté.

Le jeu encourage les joueurs à se déplacer, parfois sur de longues distances, pour inciter leurs œufs à éclore. Les Pokémon bébés qui viennent d’un œuf sont souvent des types rares ou des Pokémon difficiles à attraper.

Cependant, le processus d’éclosion des œufs a été fortement critiqué ces derniers mois, la communauté appelant souvent les développeurs de Niantic à réagir face à la difficulté accrue d’éclore des œufs.

Combiné avec le fait que certains Pokémon ne peuvent être obtenus que par l’éclosion d’œufs, les fans deviennent de plus en plus frustrés.

Dans un nouveau fil de discussion sur Reddit, les joueurs de PoGo ont décrit à quel point ils devenaient “fous” en raison des faibles taux d’éclosion des œufs qui affectent le jeu après que l’auteur du post ait révélé comment il avait “enfin” réussi à obtenir le Pokémon Vrombi.

L’auteur a également admis qu’il n’avait réussi à obtenir son Vrombi qu’après avoir éclos environ 50 œufs précédents.

“Ce qui me rend fou, c’est que je n’ai toujours pas fait éclore un seul Pyronille,” a dit un joueur. Un autre a ajouté, “j’aimerais que Niantic arrête de verrouiller des Pokémon par les œufs.”

Récemment, des chercheurs de Pokémon Go ont découvert que le taux d’éclosion des œufs pour Pyronille est inférieur à 1 %. Les taux d’éclosion des œufs restent un problème malgré les plaintes de la communauté depuis 2019.

Au moment de l’écriture, Niantic n’a toujours pas abordé le problème d’éclosion des œufs qui perturbe le jeu. Cependant, nous vous tiendrons informés dès qu’ils feront une déclaration à ce sujet.