The Pokémon Company

Le Festival Pokémon Go 2024 est vivement critiqué pour avoir verrouillé la plupart de ses récompenses derrière un ticket payant, entraînant une expérience décevante pour la plupart des dresseurs.

Alors que les Festivals Go précédents incluaient également des tickets payants offrant des bonus supplémentaires tels que des Pokémon Mythiques et des tâches d’Étude Spéciale, l’événement de cette année a semblé particulièrement décevant pour de nombreux dresseurs jouant gratuitement, frustrés par la quantité de contenus exclusifs aux détenteurs de billets.

Comme l’a exprimé un utilisateur de Reddit, « Ce Festival Go était vraiment nul pour les joueurs qui ne payent pas. »

The Pokémon Company

L’auteur du message a expliqué que, bien qu’il joue dans une zone avec une forte communauté de Pokémon Go, son expérience du Festival Go Global était « très douce ou décevante » en tant que joueur sans ticket.

« Les événements Go Fest précédents donnaient des boosts supplémentaires aux détenteurs de tickets payants, mais tout le monde pouvait profiter de l’événement comme ils le voulaient », ont-ils expliqué. Cependant, le manque de Pokémon rares et la quantité de Pokémon verrouillés derrière un paywall – y compris les Zarbi et les exclusivités régionales – signifiaient que le Festival Go était principalement axé sur les Raids pour les non-détenteurs de tickets.

Cela a conduit l’auteur du message à dire, « en gros, en tant que joueur F2P, ce n’était qu’un jour de raid, ce qui est vraiment décevant pour le plus grand événement de l’année. »

D’autres ont été d’accord, avec un commentateur qualifiant l’événement de cette année de « extrêmement décevant » et « Pas du tout intéressant de sortir pour cet événement quand pour moi, il pleut très fort ou il fait extrêmement chaud. »

La différence de qualité entre les joueurs payants et les joueurs gratuits était la plus évidente par un autre joueur qui a partagé son expérience sans ticket Festival Go comparée à celle de sa femme, qui en avait acheté un.

Comme il l’a expliqué, « Elle a attrapé un total de 54 shiny (y compris les nouvelles sorties) et un Farfuret parfait, ainsi que beaucoup de ‘spawns spéciaux’. J’ai obtenu exactement UN shiny Necrozma (et beaucoup de 3* cependant), aucun parfait, et peut-être quelques ‘spawns spéciaux’. »

Bien que les joueurs gratuits aient été lésés par l’événement, même certains détenteurs de tickets du Festival Go Global sont repartis déçus pour des raisons allant de la mauvaise chance avec les shiny à la nécessité de grinder pour obtenir suffisamment d’Énergie Solaire et Lunaire afin de fusionner Necrozma en ses formes Ailes de l’Aurore et Crinière du Couchant.