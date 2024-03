Les dresseurs de Pokémon Go exigent de Niantic une amélioration des Cadeaux

Les fans de Pokémon souhaitent que Niantic introduise un changement majeur dans le mécanisme des Cadeaux dans Pokémon Go, car il est actuellement incroyablement frustrant à gérer.

Les joueurs de Pokémon Go qui sont sur la liste d’amis les uns des autres peuvent s’envoyer mutuellement des Cadeaux. Vous obtenez ces objets en faisant tourner des PokéStops, et lorsque vous les envoyez, le destinataire recevra une poignée d’objets utiles, comme des Poké Balls et des Potions.

Les objets reçus via les Cadeaux ne sont généralement pas très intéressants. Néanmoins, ils peuvent être utiles en cas d’urgence, en particulier pour les joueurs qui n’habitent pas près des PokéStops et ne peuvent pas facilement reconstituer leur stock de potions de soin et de Poké Balls.

Malheureusement, il y a un problème majeur avec le mécanisme des Cadeaux qui agace de nombreux joueurs, surtout lorsqu’il est lié à l’une des tâches de Recherche de Pokémon Go.

Les fans de Pokémon Go veulent une option d’acceptation/envoi de cadeaux en masse

Un utilisateur sur le Reddit de Pokémon Go a créé un fil demandant pourquoi le jeu n’offre pas la possibilité d’accepter et d’envoyer tous les Cadeaux de votre inventaire. C’est parce que Pokémon Go vous permet seulement de le faire un par un, rendant le processus lent et laborieux si vous avez un plein inventaire de Cadeaux.

“Je m’occupe de mes cadeaux une fois tous les quelques jours parce que c’est juste une corvée et ça me dérange, j’aimerais une mise à jour du système pour le rendre plus facile,” a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre a dit, “J’aime cette idée, mais plutôt qu’un “ouvrir tous” j’aimerais une sélection multiple comme avec les transferts et les étiquettes.”

Un utilisateur a avancé un argument contre ce concept. “Quand vous pouvez avoir 400 amis mais ne pouvez en tenir que 20 à la fois, ça ne fonctionnera pas. Les personnes en haut de la liste seront envoyées en premier à chaque fois,” auquel l’auteur a répondu, “Eh bien dans un autre commentaire j’ai mis une suggestion pour les étiquettes, c’est là que cela pourrait jouer”

Le mécanisme des Cadeaux n’est pas si mal si vous n’avez qu’un ou deux amis sur votre liste, mais si vous connaissez beaucoup de gens, alors les récompenses maigres ne valent pas la peine de passer par tout le monde et d’envoyer manuellement des Cadeaux/Autocollants à chaque fois.

C’est aussi pourquoi la plupart des personnes qui m’ont ajouté via la liste d’amis Pokémon Go de Dexerto n’ont pas encore reçu leurs Cadeaux. Désolé tout le monde, mais Niantic a rendu l’envoi des Cadeaux assez compliqué.