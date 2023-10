Ce dresseur Pokémon partage son incroyable capture avec Go Plus+

Un dresseur de Pokémon Go célèbre une capture quasi-impossible dans le jeu grâce à son dispositif Pokémon Go Plus+.

Depuis le lancement de l’Encens d’aventure quotidienne et les débuts accompagnants des Oiseaux Légendaires de Galar, les dresseurs du monde entier meurent d’envie de mettre la main dessus.

Cependant, ils ont rapidement découvert qu’ils étaient presque impossibles à attraper – beaucoup exprimant leur mécontentement en ligne.

Un dresseur chanceux s’est rendu sur le subreddit de Pokémon Go pour célébrer sa capture après avoir réussi à obtenir un Électhor de Galar avec son dispositif Pokémon Go Plus+ dans une PokéBall ordinaire.

Un dresseur Pokémon Go célèbre une capture chanceuse sur Reddit

Peu de temps après avoir réussi à attraper l’Oiseau Légendaire de Galar, TamTamaa s’est rendu sur le subreddit pour partager son excitation.

“J’ai attrapé ce type avec Go++ dans une balle rouge… je suis encore sous le choc”, a-t-il dit. “Il est à 0* mais pas je ne me plains pas mdr.”

Plus de 150 utilisateurs ont pris part aux commentaires pour partager leurs pensées sur le capture et plus de 1 000 ont upvoté le post.

“Oh intéressant, je n’avais jamais pensé à utiliser de l’encens et Go++ en rentrant à la maison en voiture”, a répondu un utilisateur.

L’auteur a également partagé qu’il “ne peut toujours pas y croire”. “Les oiseaux de Galar ont une chance d’apparaître à l’état sauvage avec l’encens quotidien. Avec un taux de capture super bas. J’ai vraiment eu de la chance, je ne peux toujours pas y croire”, ont-ils dit.

Un troisième a répondu : “Mon fils en a aussi attrapé un il y a seulement quelques jours. Je ne l’aurais pas cru si je ne l’avais pas vu.”

