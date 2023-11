Un dresseur Pokémon Go décroche un Shundo au bout de 20 000 captures

Niantic / The Pokémon Company

Un dresseur chanceux de Pokémon Go a réussi à obtenir son premier “shundo” lors de l’événement Journée Communauté de Axoloto après plus de 20 000 rencontres au total.

L’événement Journée Communauté de Axoloto sur Pokémon Go a débuté le dimanche 5 novembre 2023, et les dresseurs du monde entier étaient impatients de sortir et d’essayer de capturer ces adorables Pokémon de type Sol.

Avec l’ajout du Axoloto de Paldea et le fait que les événements Journée Communauté offrent des chances accrues de trouver des Pokémon shiny en vedette, beaucoup étaient sans doute impatients de tenter leur chance.

Un dresseur, en particulier, a eu plus que ce qu’il espérait après avoir obtenu un “shundo” lors d’une Journée Communauté pour la première fois en sept ans et plus de 20 000 rencontres de Pokémon.

Un dresseur de Pokémon Go obtient un Axoloto shundo par chance

Un utilisateur de Reddit et joueur de Pokémon Go nommé Prince138 a posté sa capture sur le subreddit de Pokémon Go.

Selon lui, ce shundo a pris “7 ans, [et] presque 21 000 Pokémon capturés.” Le dresseur a également posté une capture d’écran de ses statistiques en jeu, qui montraient sa date de début comme étant le 7 octobre 2023, avec 20 694 Pokémon capturés.

Alors que certains dresseurs pourraient avoir vu la statistique des 20 000 Pokémon capturés et se demander comment cela peut être considéré comme chanceux, un dresseur dans les commentaires a détaillé les probabilités estimées pour rendre les choses plus claires.

“Juste pour que vous sachiez, c’est extrêmement chanceux. La chance régulière d’obtenir un shundo est de 1/100k. La grande majorité des joueurs n’ont pas capturé de shundo bien au-dessus de votre compte de captures. C’était votre jour de chance,” a-t-il dit.

Il est à noter que ces probabilités prennent également en compte que le shundo a été capturé lors de la Journée Communauté, qui offre des chances accrues de trouver des shiny.

Les fans dans les commentaires ont félicité le joueur pour sa capture rare et ont noté leurs propres records pour mettre les choses en perspective. “44k à mon actif. Pas de shundo, gg”, a noté un dresseur, tandis qu’un autre a dit, “Félicitations ! Je n’ai aucun shundo après 55k capturés.”

Comme l’a mentionné l’auteur dans le fil, ces statistiques mettent en perspective à quel point les shundos sont rares. Les dresseurs de Pokémon Go qui poursuivent toujours leur shiny parfait ne devraient pas perdre espoir, même si les probabilités semblent être contre eux.

