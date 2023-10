Un dresseur Pokémon Go déclare avoir “terminé le jeu” avec cette capture épique

Un joueur extrêmement chanceux de Pokémon Go a été salué pour avoir “terminé le jeu”, après avoir réussi à obtenir un Mew shiny spectaculaire avec des IV parfaits.

Pokémon Go a l’habitude d’offrir des récompenses enviables dans ses missions de recherche. Un exemple est la tâche “Des bonbons à foison” à venir le 12 octobre qui propose toutes sortes de prix sur le thème d’Halloween.

L’un des moments marquants de 2023 était la tâche de recherche “Masterwork” Tout en Un n°151 qui demande aux joueurs de compléter une longue liste d’objectifs exigeants pouvant s’étaler sur plusieurs mois. La récompense pour ce faire ? Un Mew shiny garanti.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ce seul prix est déjà spectaculaire et justifie à lui seul l’effort, mais avec un peu de chance supplémentaire, il offre l’une des meilleures récompenses de l’histoire de Pokémon Go, comme l’a découvert un joueur chanceux.

Un dresseur de Pokémon Go obtient un incroyable Shundo de la mission de recherche Tout en Un

Jouant régulièrement depuis le lancement de Pokémon Go, ce dresseur prétend n’avoir jamais reçu de Shundo. Pour rappel, un Shundo est un Pokémon shiny avec des IV parfaits. C’est du moins jusqu’à maintenant, et l’attente en valait plus que la peine avec son premier Pokémon shiny à IV parfaits étant un Mew.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Je suis sans voix… Je joue de façon intermittente depuis le premier jour et je n’ai jamais obtenu de Shundo, mais je viens de terminer ma recherche de Mew shiny. Que feriez-vous avec ce type-là ?”

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Les chances exactes d’obtenir un Shundo Mew dans Pokémon Go ne sont pas connues, mais c’est certainement très rare. Après tout, capturer n’importe quel Shundo est déjà assez difficile et vous n’avez qu’une chance d’avoir Mew après avoir complété la longue tâche de recherche Tout en Un #151 Masterwork.

“Tu as gagné. Merci d’avoir joué,” et “Tu as battu le jeu. Il est temps de jouer à autre chose maintenant,” faisaient partie des nombreuses réponses félicitant le dresseur pour avoir battu Pokémon Go.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

D’autres ont conseillé au dresseur chanceux de prendre Mew comme copain et ensuite de le faire monter au plus haut PC possible pour tirer le meilleur parti de cette capture remarquable.

Ce n’est pas le seul cas d’un joueur de Pokémon Go recevant un Shundo incroyable avec un autre dresseur tombant sur un Steelix doré.