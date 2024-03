Un dresseur de Pokémon Go bouleversé suite à la suppression de son compte

Le célèbre joueur de Pokémon Go, FleeceKing, est un “épave émotionnelle” après que son compte record ait été piraté et supprimé.

Pokémon Go existe depuis presque une décennie maintenant, le jeu réussissant à maintenir une impressionnante communauté de joueurs grâce à des mois de mises à jour de contenu, de nouvelles Missions et plus encore.

Pour certains joueurs de Pokémon Go, le jeu fait partie intégrante de leur quotidien depuis des années, leurs comptes étant remplis de Pokémon de haut rang, de shiny, et plus encore. En conséquence, beaucoup tiennent énormément à leurs comptes et font de leur mieux pour les garder aussi sécurisés que possible.

Cependant, un joueur de Pokémon Go a été complètement bouleversé après avoir révélé que son compte avait été piraté, ce qui lui a fait perdre l’accès à tous ses progrès et données.

Un hackeur efface le compte d’un joueur de Pokémon Go, le laissant en état de choc émotionnel

Le joueur bien connu de Pokémon Go, FleeceKing, s’est exprimé sur la plateforme de réseaux sociaux X (anciennement connue sous le nom de Twitter) pour partager comment il a maintenant perdu l’accès à son compte.

FleeceKing a été la première personne à atteindre le niveau 50 dans le jeu. Le streamer a capturé plus de 2 millions de Pokémon sur son compte maintenant supprimé.

“Mon compte a été piraté. Supprimant mes Pokémon, se vantant de cela. Personne n’a les détails de mon compte, je ne sais pas comment et pourquoi cela s’est produit. Je suis complètement à perte de mots et je suis complètement bouleversé et triste.

L’équipe de Niantic travaille à le récupérer. Mais en toute honnêteté, je ne sais pas si j’aurai la motivation de jouer et de continuer après cette situation. Triste que les gens trouvent réellement de la joie à détruire la vie des autres de n’importe quelle manière, et à célébrer la destruction sur autrui. Je suis une épave émotionnelle.”

Après avoir partagé la triste nouvelle, les fans se sont empressés de montrer leur soutien à FleeceKing. Un utilisateur de X a écrit, “pourquoi certaines personnes se réjouissent-elles simplement de gâcher le plaisir des autres, c’est dégoûtant.”

Un autre a ajouté, “désolé d’entendre cela. Quelque chose de similaire m’est récemment arrivé aussi. Les gens peuvent être si cruels. J’espère qu’ils le répareront pour toi.”

Le temps nous dira si Niantic peut aider FleeceKing à récupérer son compte Pokémon Go.

Cependant, nous vous tiendrons informés s’il y a des développements concernant la situation.

