Ce Pokémon domine les combats de Pokémon Go, les joueurs veulent le nerf

Après un week-end de combats acharnés dans Pokémon Go lors des régionaux de Portland, un coup d’œil aux classements montre une tendance entre chaque équipe, et un Pokémon, en particulier, domine le jeu.

Le début d’une nouvelle année signifie de nouveaux combats pour les joueurs de Pokémon Go, et ce week-end a vu se dérouler les régionaux de Portland en parallèle des matchs pour Pokémon VGC, Pokémon TCG, et Pokémon Go.

Au cours des derniers mois, le méta de Pokémon Go n’a pas beaucoup évolué, même avec l’inclusion de certains nouveaux Pokémon puissants comme Terraiste, et les récents changements apportés à Archéduc.

Ainsi, en regardant les classements des combats de Pokémon Go à Portland, on retrouve beaucoup de choix habituels dans les équipes des gens, et un Pokémon continue de se démarquer du lot. De ce fait, certains fans demandent un nerf, juste pour changer un peu les choses.

Scorplane reste le choix principal dans les matchs compétitifs de Pokémon Go

Dans un post partagé sur Reddit par le joueur de Pokémon Go PolymersUp, ils détaillent les Pokémon qui composent les équipes de chaque compétiteur du sommet de Portland, et il y a très peu de variation entre eux.

Grâce à un mélange de bonnes combinaisons de types et de bonnes statistiques, des Pokémon comme Barbicha, Azumarill et Excelangue occupent de nombreuses places en haut du classement, mais il semble que Scorplane les surpasse tous, avec une place dans 7 des 8 meilleures équipes de cette compétition.

Une personne commente : “Strassie ne peut tout simplement pas être à la hauteur des attentes” tandis qu’une autre ajoute : “Donc, en gros, si tu n’as pas un Scorplane Obscur, tu perds. C’est noté.”

Certaines personnes appellent au changement, avec un joueur commentant : “Nerf de Scorplane, quand ?” Cependant, tout le monde n’est pas aussi pessimiste sur la situation, comme le souligne une personne : “Pour ma part, je souhaite la bienvenue à notre nouveau seigneur Scorplane Obscur.”

Nous ne sommes pas sûrs que de nouveaux Pokémon ou des nerfs sur certaines attaques changeront le méta de sitôt, mais si tu as du mal contre Scorplane ou Scorvol, assure-toi de garder un œil sur les Boss des Raids de Pokémon Go ce janvier, car Démétéros revient, et peut résister à Scorplane, ainsi qu’utiliser des attaques de type Roche pour le vaincre.

