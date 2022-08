Des joueurs Pokémon Go sont ennuyés par cette fonctionnalité de cadeaux

The Pokémon Company

La plupart des fans de Pokémon Go veulent rendre les cadeaux du jeu plus simples à gérer avec une petite mise à jour qui peut changer la donne.

Il y a beaucoup de choses à gérer si vous êtes un joueur assidu sur Pokémon Go et certains fonctionnalités sont plus ennuyantes à vérifier que d’autres, ce qui peut vous faire perdre du temps de jeu précieux pour attraper des Pokémon.

L’actuel système de cadeaux de Pokémon Go a été décrit comme “pénible” par des joueurs qui demandent une mise à jour de la qualité de vie pour une expérience plus fluide.

Un concept de mise à jour pour les cadeaux sur Pokémon Go

Sur le subreddit officiel de Pokémon Go, de nombreuses personnes se sont mises d’accord pour dire que le jeu a besoin d’un moyen de consolider sa fonctionnalité de cadeaux avec des options “Tout envoyer” et “Tout récupérer” lorsque vous essayez d’ouvrir plusieurs packs.

“Je suis sûr que l’on a déjà parlé de cette idée avant mais je pense qu’on devrait à nouveau en parler”, a noté un utilisateur. “Pour moi, envoyez et récupérer des cadeaux est une tâche pénible et je voudrais vraiment un simple mise à jour pour corriger cela.”

Même si l’idée est populaire aux yeux de la communauté, certains ont fait remarqué que cette idée pourrait faire quitter les joueurs de l’application Pokémon Go plus rapidement que prévu chaque jour, ce qui n’est pas vraiment apprécié des développeurs, Niantic.

Niantic Le fait d’envoyer et ouvrir des dizaines de cadeaux chaque jour sur Pokémon Go peut devenir lassant.

Cependant, ce genre de fonctionnalité pourrait également permettre à de nombreux joueurs de passer plus de temps à gérer leur équipe Pokémon et surtout à en capturer bien plus.

Des mises à jour devraient bientôt arriver sur Pokémon Go dans les semaines à venir afin d’améliorer votre expérience de jeu, en espérant qu’une amélioration du système de cadeaux soit de la partie.