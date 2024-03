Des défauts d’assets étrange surprennent les joueurs de Pokémon Go

Les joueurs de Pokémon Go ont été déconcertés après que beaucoup ont remarqué un étrange problème d’assets affectant la ligne d’évolution de Mucuscule et plus encore.

En tant que jeu mobile en service continu, Pokémon Go est constamment mis à jour pour ajouter de nouveaux contenus comme des modèles de Pokémon, des graphiques, et plus encore.

Parfois, malheureusement, ces mises à jour finissent par laisser le jeu mobile dans un état pire qu’il ne l’était auparavant. Cela peut souvent conduire les joueurs à rencontrer des bugs étranges et parfois frustrants.

Désormais, les dresseurs de Pokémon Go ont remarqué un étrange problème d’assets qui a affecté la ligne d’évolution de Mucuscule et plus encore.

Les dresseurs de Pokémon Go remarquent des assets manquants pour Mucuscule et d’autres

Le problème d’assets a attiré l’attention de la communauté via le subreddit TheSilphRoad, où plusieurs dresseurs ont fait des posts sur les problèmes entourant Mucuscule et Archéduc de Hisui.

Un joueur britannique a fait un post sur le subreddit dans les premières heures du 16 mars 2024, et a demandé si d’autres fans avaient remarqué un « problème d’asset de Kalos ».

L’auteur a dit : « J’ai des problèmes avec les assets de trois Pokémon de Kalos : Colimucus, Muplodocus et Xerneas. Les assets ne s’affichent pas et j’ai téléchargé les assets dans les paramètres. »

Dans leur Pokédex, les graphiques modèles pour Colimucus, Muplodocus et Xerneas étaient simplement absents du jeu. Même les modèles de silhouettes étaient introuvables.

Les dresseurs dans les commentaires ont corroboré qu’ils avaient le même problème d’asset que l’auteur. Cependant, en vérifiant avec des amis, l’un a affirmé avoir le problème tandis qu’un autre ne l’avait pas.

Au cours de la journée, plus de posts concernant ce même problème ont peuplé le forum. Un autre dresseur a noté que le problème s’étendait à Archéduc, dont les assets étaient tous remplacés par ceux de l’Archéduc de Hisui.

Un post différent a commencé à gagner en traction parmi les fans après qu’un utilisateur a posté plusieurs captures d’écran montrant Mucuscule évoluant en Archéduc de Hisui.

Leur post a également confirmé que les assets pour Colimucus étaient complètement absents de leur jeu également.

Certains ont spéculé que le jeu mobile pourrait tenter de tirer des assets pour la version de Hisui de Colimucus et Muplodocus, malgré qu’ils ne soient pas encore dans le jeu.

Au moment de la rédaction, il n’est pas clair ce qui cause exactement cette erreur d’asset dans Pokémon Go. Espérons que Niantic déploiera une sorte de mise à jour pour corriger les choses pour les personnes affectées.

