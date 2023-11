Découverte d’une possible évolution Pokémon perdue d’Airmure

La communauté des dresseurs de Pokémon regorge de théories sur la multitude de Pokémon, et une idée d’un fan suggère une base particulièrement intéressante pour Airmure de Pokémon Or et Argent.

Avec plus de 1000 Pokémon à travers des dizaines de jeux, jusqu’aux récents Pokémon Écarlate et Violet, il existe de nombreuses histoires d’origine intéressantes. Sans parler de certains détails intéressants en coulisses, perdus dans l’histoire de Pokémon.

Les théories des fans sont nombreuses, et bien que certaines soient assez connues maintenant (comme celle disant que Osselait est en fait un bébé Kangourex), il y en a aussi quelques-unes absolument folles que même MatPat trouverait exagérées.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Lorsque Pokémon Or et Argent ont été initialement introduits, ils ont également apporté des objets d’échange, donnant naissance à de nouveaux Pokémon amusants comme Steelix et Cizayox, et un fan pense qu’un autre Pokémon était censé rejoindre ce club.

La théorie d’un fan prétend qu’Airmure était à l’origine une évolution de Rapasdepic

Le fan de Pokémon DustyGoGoat a partagé sur Twitter sa théorie, spéculant que peut-être à l’origine, Airmure était une évolution de Rapasdepic, qui utilisait l’objet d’échange le Peau Métal pour évoluer.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

The Pokémon Company

Ce n’est pas la théorie la plus folle, et compte tenu de l’ajout d’objets d’échange et de quelques nouvelles évolutions dans Pokémon Or et Argent, il semble possible que cela ait été au moins envisagé par Game Freak à l’époque.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Clairement, ce n’est pas ce qui s’est finalement passé, car Airmure est finalement devenu un Pokémon à part entière. Cependant, il existe plusieurs similitudes visuelles entre Rapasdepic et Airmure qui donnent du crédit à cette théorie.

En regardant les images que DustyGoGoat partage dans sa publication originale, Rapasdepic et Airmure partagent certainement un type de corps, des ailes similaires, et la tête.

De nombreux dresseurs de Pokémon sont d’accord avec la publication, comme le commentaire de Corleydude94 : “Honnêtement, cela a plus de sens”, bien que UltraWing_Vit ajoute : “Je le vois d’un point de vue design, mais pas du tout d’un point de vue statistique.” Bien que les fans ne recevront probablement jamais de réponse, c’est une théorie amusante sur laquelle les fans peuvent spéculer.

L’article continue après la publicité