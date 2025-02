Le meilleur deck Noadkoko Ex dans le JCC Pokémon Pocket

Noadkoko Ex est un Pokémon Plante surpuissant dans le JCC Pokémon Pocket. Découvrez le meilleur deck pour exploiter ce Pokémon ultra-agressif et enchaîner les victoires.

Le type Plante n’est clairement pas le plus populaire dans le JCC Pokémon Pocket. Florizarre Ex n’a pas su s’imposer parmi meilleurs decks méta lors de la sortie du jeu, et même l’incontournable Celebi Ex a fini par s’essouffler dans le set l’Île Fabuleuse.

Avec l’arrivée de Choc Spatio-Temporel, les joueurs ont redécouvert Noadkoko Ex qui s’avère redoutable dans la méta. Découvrez le deck idéal pour profiter des forces incroyables de ce Pokémon.

Decklist Noadkoko Ex / Celebi Ex

Carte Explication

x2 Noeunoeuf – Puissance Génétique Pré-évolution nécessaire à Noadkoko Ex

x2 Noadkoko Ex La star du deck ! Avec 160 PV et une attaque infligeant 40 ou 80 dégâts pour une énergie, Noadkoko Ex est un Pokémon de niveau 1 hors norme.

x1 Celebi Ex Celebi Ex occupe le rôle de finisher dans ce deck. Conservez-le sur le banc en lui donnant autant d’énergie que possible pendant que Noadkoko Ex temporise, puis mettez KO en un coup n’importe quel Pokémon lorsque la situation est propice.

x1 Cape Géante Un excellent Outil Pokémon pour augmenter la survivabilité de Noadkoko Ex.

x2 Casque Brut Avec les PV élevés de Noadkoko Ex et les soins qui constituent ce deck, il est possible de profiter de nombreux déclenchements du Casque Brut, pour des dégâts accumulés considérables.

x1 Communication Pokémon Ce deck a besoin de trouver Noeunoeuf et Noadkoko Ex très rapidement. Communication Pokémon limite les risques d’un début de partie catastrophique.

x2 Poké Ball L’objet indispensable pour rapidement trouver Noeunoeuf et Celebi Ex.

x2 Potion Faire survivre Noadkoko Ex est la priorité de ce deck, et c’est exactement ce que permet la Potion.

x2 Erika Erika offre un soin colossal, qui est de loin le plus important du jeu. Ce supporter permet à Noadkoko de résister à d’innombrables assauts.

x1 Hélio Il arrive régulièrement que l’adversaire cherche à retirer un Pokémon incapable de venir à bout de Noadkoko. Si vous avez blessé ce Pokémon, Hélio permet de le ramener pour l’achever.

x2 Morgane Manipuler le plateau de jeu adverse permet de frapper les Pokémon clé adverses, mais aussi de forcer l’adversaire à gaspiller de l’énergie en retraite.

x2 Recherches Professorales La carte de pioche incontournable du JCC Pokémon Pocket.

Decklist en format condensé :

x2 Noeunoeuf

x2 Noadkoko Ex

x1 Celebi Ex

x1 Cape Géante

x2 Casque Brut

x1 Communication Pokémon

x2 Poké Ball

x2 Potion

x2 Erika

x1 Hélio

x2 Morgane

x2 Recherches Professorales

Ce deck repose sur une stratégie aussi simple qu’efficace : tout mettre en œuvre pour que Noadkoko Ex oppresse l’adversaire dès les premiers tours de jeu, et faire en sorte qu’il survive aussi longtemps que possible. Grâce aux Outils Pokémon, à Erika et à la Potion, Noadkoko peut résister de nombreux tours sur le poste actif, et faire face à des Pokémon censés être plus puissants que lui.

Bien que l’attaque de Noadkoko Ex soit très aléatoire, une moyenne de 60 dégâts par tour pour une seule énergie sur un Pokémon de niveau 1 est exceptionnellement puissant, et suffisant pour submerger l’adversaire.

Enfin, Celebi Ex est un peu la carte joker du deck. Lorsque la partie s’éternise, avoir un Celebi Ex bien chargé en énergie permet très souvent de mettre KO en un coup tout Pokémon se montrant trop menaçant pour Noadkoko Ex (Dracaufeu Ex, Palkia Ex…).

Forces et faiblesses du deck Noadkoko Ex / Celebi Ex

Points forts

Deck très agressif et résilient

Beaucoup d’options pour faire survivre Noadkoko Ex

Points faibles

La stratégie s’effondre si vous ne trouvez pas Noeunoeuf et Noadkoko Ex rapidement

Le deck repose sur des effets aléatoires (attaque de Noadkoko Ex et Celebi Ex)

Vous souhaitez avoir un aperçu complet de la méta avant de construire votre deck ? Découvrez notre tier list des meilleurs decks du JCC Pokémon Pocket.