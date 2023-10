Le débat le plus intense sur les Arènes de Pokémon Go resurgit

Les joueurs de Pokémon Go réprimandent les fans pour avoir expulsé leurs Pokémon des Arènes avant qu’ils ne soient éligibles à la récompense de 50 pièces.

Les Arènes dans Pokémon Go sont un sujet de discussion très disputé depuis des années. Beaucoup affirment qu’il n’y en a pas assez dans les zones rurales, ou qu’ils ne peuvent pas y mettre de légendaires, tandis que d’autres s’interrogent sur la possibilité d’augmenter la limite actuelle de 50 Poképièces, soit en permettant aux joueurs de retirer des pièces à leur guise, soit en augmentant cette limite.

Cependant, la faute n’est pas toujours du côté de Niantic, comme certains joueurs l’ont fait remarquer. En fait, les joueurs de Pokémon Go critiquent maintenant les autres fans pour avoir expulsé leurs Pokémon des Arènes trop tôt, annulant la limite des 50 pièces que beaucoup choisissent de suivre.

Les joueurs de Pokémon Go supplient les fans de se rappeler la limite de 50 pièces par Arène

Exprimant leurs frustrations sur Reddit, un utilisateur a partagé sa récompense de dix pièces, ajoutant combien il “souhaiterait vraiment que laisser les gens gagner leurs 50 soit une chose plus connue au sein de la communauté”. Ils ont expliqué comment s’assurer que les autres joueurs obtiennent le maximum de pièces, ils “attendent personnellement toujours jusqu’à ce qu’il soit passé 8 heures et 20 minutes, mais certaines personnes m’expulsent immédiatement, je commence à me demander pourquoi même s’embêter”.

Expliquant leur situation, le joueur a partagé comment “ce n’est pas comme si mon campus manquait d’Arènes non plus, nous en avons beaucoup compte tenu de la population et de la taille de mon campus. J’ai également remarqué que ce sont surtout les personnes de niveaux inférieurs qui expulsent rapidement. et je sais que quelqu’un va dire “Ils jouent simplement au jeu”, ce que je comprends, mais c’est juste frustrant compte tenu de la limite BS de 50/jour de Pokémon Go”.

De nombreux autres joueurs ont commenté pour être d’accord avec l’auteur du post, indiquant comment ils trouvent aussi incroyablement frustrant que leurs Pokémon soient expulsés avant d’avoir gagné les 50 pièces : “J’habite à côté de deux Arènes, entre une école primaire et un collège. & tous les jours sans exception, ces enfants m’expulsent pendant leur pause déjeuner ou après l’école. Je ne peux obtenir mes 8 heures que pendant le week-end, lorsqu’ils ne sont pas à l’école. C’est parfois drôle, parfois agaçant”.

D’autres ont blâmé Niantic pour le mécanisme, plutôt que de viser les autres joueurs. Ils ont souligné comment “Niantic est déloyal avec les 8 heures pour 50 pièces” et qu’ils rejettent la faute sur “Pokémon Go pour être des idiots avec la limite quotidienne de 50 pièces”.

De plus, un utilisateur a partagé une solution facile pour les frustrations, expliquant comment “Niantic a décidé que c’était une meilleure idée de forcer les dresseurs à attendre que leurs Pokémon reviennent avant d’être récompensés en pièces ! Zut, nous permettre de collecter nos pièces via notre menu résoudrait beaucoup de problèmes !”

Malgré les frustrations, beaucoup de joueurs n’étaient pas d’accord avec l’auteur du post, affirmant que “c’est un point de vue égoïste. Et si la personne qui vous a battu n’avait que cette chance d’entrer dans une Arène ? L’idée principale est de combattre dans les Arènes. Déposez juste des Pokémon dans un tas d’Arènes pour durer quelques jours, ne comptez pas que sur une seule.”

Il semble que les joueurs soient assez frustrés en essayant de tirer le meilleur parti des autres Arènes. Si c’est le but du jeu dépend des préférences du joueur.

