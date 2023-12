Ce créateur de contenu Pokémon Go réalise enfin sa capture rêvée

Niantic / The Pokémon Company

Un créateur de contenu de Pokémon Go a fait de la capture de son Pokémon préféré toute sa marque de fabrique et, après d’innombrables chasses, a finalement atteint son objectif cette semaine, pour le plus grand plaisir de la communauté.

C’est difficile à croire, mais chaque Pokémon a son fan. Oui, même Miamiasme. Ainsi, un créateur de contenu Pokémon Go était en mission pour trouver son favori et a finalement réussi.

Si tu as déjà joué à Pokémon Émeraude, tu sais peut-être que le Pokémon peu impressionnant Barpau est un cauchemar à trouver, et pour aggraver les choses, sa version shiny est encore plus difficile à rencontrer.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour le créateur Purple Feebas, le shiny a été sa mission dès le début. Et oui, comme le nom l’indique, la version shiny de Barpau (Feebas en anglais) est effectivement violette. Eh bien, il semble que ce joueur de Pokémon Go ait enfin réussi à capturer cette créature insaisissable.

Purple Feebas capture enfin un Barpeau violet

Dans le cadre d’une récente Heure de Vedette de Pokémon Go mettant en avant Barpau, le créateur Purple Feebas est parti dans la nature pour capturer autant de Barpau que possible dans l’espoir d’attraper le shiny, et la chance était de leur côté puisqu’ils ont réussi à capturer cette variante incroyablement rare.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“On l’a fait ! C’est grâce à toute votre positivité et votre bonne chance. Je vous présente Barpau violet”

La communauté de Pokémon Go peut être un endroit charmant, et pour le créateur Purple Feebas, son moment de victoire a été accueilli avec beaucoup de soutien de la part de ses camarades dresseurs de Pokémon. Le joueur de Pokémon @mr_jtt commente : “Super content pour toi” tandis que @Diego65954441 ajoute : “Oui mec, bien joué !”

Purple Feebas ne s’arrête pas là, cependant, car dans un post ultérieur, il ajoute : “Prochain objectif, le Barpau shiny à 100%” ce qui serait certainement une capture incroyablement rare.

Si tu veux participer, Purple Feebas prend toujours des suggestions pour un nom, alors va y jeter un coup d’œil et propose tes meilleurs choix pour aider à nommer ce poisson rare.

L’article continue après la publicité