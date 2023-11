Confection d’un cadeau “adorable” d’un joueur de Pokémon Go pour son âme sœur

Un joueur de Pokémon Go a partagé sa création d’un des objets Cadeaux, qu’il a offert à son partenaire.

Dans Pokémon Go, les Cadeaux sont utilisés avec les Amis pour encourager les joueurs à interagir les uns avec les autres. Les Cadeaux dans Pokémon Go peuvent être envoyés et reçus par des personnes de leur liste d’Amis, permettant aux joueurs de partager des objets et des Autocollants entre eux.

Le mécanisme de Cadeau dans Pokémon Go peut être utile pour les nouveaux venus, mais certains joueurs se lassent rapidement de recevoir des présents. La seule raison pour laquelle certaines personnes s’engagent avec les Cadeaux est lorsqu’ils sont liés à des tâches de Recherche, les obligeant à envoyer ou recevoir un nombre spécifique d’objets.

Niantic De nombreux cadeaux seront à gagner durant la période des fêtes de Noël sur Pokémon Go.

Bien qu’il existe une tonne de produits dérivés Pokémon dans le monde, il n’existe pas de paquets Cadeaux officiels Pokémon Go, à part des conceptions de papercraft imprimables. Cela n’a pas empêché certains fans de créer leurs propres Cadeaux pour les offrir à leurs amis et êtres chers dans la vie réelle.

Un joueur de Pokémon Go a fabriqué un vrai Cadeau pour l’offrir à son partenaire

Un utilisateur sur le Reddit de Pokémon Go nommé Ice8tack a présenté le Cadeau fait maison qu’il a créé pour son partenaire. Selon ses commentaires dans le fil, il a été fabriqué à partir d’un panneau de mousse, qui a été peint par la suite.

“Vraiment mignon ce bricolage, j’espère que ton partenaire l’aimera”, écrit un utilisateur, tandis qu’un autre dit : “C’est absolument adorable (le cadeau, le travail qui y a été consacré, ET le contenu !)”

À l’intérieur du Cadeau de fortune se trouve une petite peluche Wattouat. Cela signifie que le Cadeau sera probablement donné près du prochain Journée Communauté Wattouat de Pokémon Go, où les joueurs ont plus de chances que d’habitude de capturer un shiny. Ainsi, un joueur chanceux de Pokémon Go rencontrera également plus de Wattouat dans la vie réelle.

La communauté Pokémon Go est souvent un refuge de négativité, et ce n’est pas toujours de la faute des fans. Le jeu a de nombreux problèmes qui doivent être abordés en termes de monétisation et de mécaniques, et ceux-ci dominent souvent le discours.

À cet égard, il est agréable de voir un peu de positivité et d’amour pour une création faite maison de la part des fans de Pokémon Go, en particulier une liée à un mécanisme centré sur le don et la réception.