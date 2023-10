Concours Pokémon Go : Les joueurs réclament plus de diversité

Les joueurs de Pokémon Go critiquent sévèrement Niantic pour leurs Concours “sous-exploités”, beaucoup appelant à un changement radical.

Pokémon Go a connu son lot de hauts et de bas en 2023, avec l’ajout de plusieurs nouvelles fonctionnalités et de nombreuses frustrations au sein de la communauté. Les Routes ont offert aux joueurs de nouvelles manières d’explorer leur environnement, la toute dernière fonctionnalité Party Play invite les utilisateurs à créer un groupe de joueurs de Pokémon Go pour profiter du jeu, et les Concours invitent à une petite compétition pour savoir qui a le meilleur Pokémon.

Cependant, chaque fonctionnalité a connu sa part de controverses, le taux d’acceptation des Routes étant une cause principale de frustration et la limite de temps pour Party Play déroutant la plupart des joueurs. Les Concours ne font pas exception, ce qui a poussé de nombreux utilisateurs de Pokémon Go à réclamer un changement majeur.

Les fans de Pokémon Go critiquent Niantic pour les Concours “sous-exploités”

Exprimant leurs frustrations sur Reddit, un utilisateur s’est demandé pourquoi les Concours étaient si peu utilisés, expliquant comment les joueurs sont actuellement dans le “Second concours Olivini et il y a quelques semaines, nous avions 2 concours Caninos. Et c’est toujours juste “de la plus grande taille”. Le concept est cool, mais c’est comme s’ils l’avaient simplement implémenté et complètement abandonné la fonctionnalité dès qu’ils l’ont mise en œuvre et maintenant cela sélectionne automatiquement un Pokémon en vedette à chaque événement.”

Avec leurs frustrations, l’utilisateur a suggéré d’autres manières d’implémenter les Concours, pour y ajouter un peu de piquant.

Peu après la publication, de nombreux autres joueurs de Pokémon Go ont pris la parole dans les commentaires pour partager leurs pensées. Beaucoup sont d’accord pour dire que les Concours pourraient être plus excitants.

“C’est vraiment un mécanisme ennuyeux”, a expliqué un utilisateur, qui a ajouté comment “tous ces défis que vous avez proposés sont tellement plus intéressants“.

D’autres ont exprimé leurs frustrations et proposé des idées alternatives pour que Niantic puisse les mettre en œuvre : “Ce que j’aimerais voir serait plusieurs concours différents en même temps au lieu d’1 Pokémon et parfois son évolution.”

Un fan de Pokémon Go a expliqué comment “Le CP et d’autres éléments seraient faciles pour les joueurs super actifs/de haut niveau, mais ils pourraient faire des concours aléatoires entre les événements comme le mon le plus ancien ou le plus récent avec des Pokémon qui ne sont pas régulièrement dans le pool.” Cela aiderait les joueurs vétérans et les débutants à participer aux Concours, quel que soit leur niveau ou leur expérience.

En fin de compte, le manque de diversité et de variété au sein de ces Concours semble être la raison principale des frustrations des joueurs, beaucoup cherchant à ce que de nouveaux défis soient ajoutés. Aucune nouvelle concernant les Concours n’a encore été annoncée, mais il est clair que beaucoup attendent un changement.

