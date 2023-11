La communauté Pokémon Go au secours d’un joueur isolé en Antarctique

The Pokémon Company

Une joueuse de Pokémon Go a demandé de l’aide à la communauté pour créer des PokéStops en Antarctique, car son partenaire y est stationné et est coupé de beaucoup de contenu de Pokémon Go.

Les PokéStops dans Pokémon Go sont situés dans des lieux d’intérêt. Certains d’entre eux sont retirés avec le temps lorsqu’ils cessent d’être pertinents, bien que quelques PokéStops de la Génération 7 aient survécu au fil des années, échappant à la suppression.

L’accès aux PokéStops est vital pour de nombreux joueurs, car certaines des missions d’Étude de terrain dans Pokémon Go impliquent de faire tourner des PokéStops. Ils sont également un moyen facile de se constituer un stock d’objets et de Poké Balls en général, en particulier pour ceux qui ont la chance de vivre près d’un.

Les personnes vivant dans des zones isolées ont tendance à avoir plus de mal à trouver des PokéStops, car beaucoup sont liés à des sites touristiques ou des monuments. Au moins un joueur vit dans la région la plus isolée de toutes, mais il pourrait bientôt obtenir de l’aide pour trouver des PokéStops parmi la glace et le froid polaire.

Un joueur de Pokémon Go a besoin d’aide pour mettre en place des PokéStops en Antarctique

Une utilisatrice sur le Reddit de Pokémon Go a demandé aux joueurs d’aider à soumettre un PokéStop en Antarctique, car son petit ami est stationné à une base de recherche australienne dans la région, et n’a pas un niveau assez élevé pour en soumettre un à Niantic lui-même.

Les autres utilisateurs dans le fil de discussion ont mentionné qu’il y a au moins un PokéStop en Antarctique à la station McMurdo, bien qu’il soit incertain de la facilité d’accès. Voyager à travers l’Antarctique n’est pas aussi simple que de sauter dans une voiture et de partir en road trip.

Néanmoins, les utilisateurs dans le fil ont proposé d’aider en envoyant beaucoup de Cadeaux Pokémon Go pour s’assurer que le joueur ne manque pas d’objets.

Un utilisateur écrit : “Je serais heureux de lui envoyer des cadeaux sans qu’il m’en renvoie (puisqu’il n’a pas de PokéStops pour obtenir des cadeaux). J’envoie des cadeaux quotidiens à mes amis même s’ils ne m’en envoient pas,”

Un autre utilisateur a commenté : “Il y a un sous-forum pour les amis Pokémon Go et j’imagine que la plupart des gens aimeraient avoir un ami de l’Antarctique pour les Vivillon régionaux là-bas. J’aimerais avoir un ami de l’Antarctique.”

Il est possible que de nouveaux PokéStops soient approuvés en quelques semaines ou mois, donc espérons que les joueurs en Antarctique obtiendront un PokéStop pendant leur séjour. Ainsi, ils pourront se constituer un stock d’objets et compléter des missions d’Étude de terrain sans rien manquer.