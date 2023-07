Comment résoudre l’erreur 009901 sur Pokémon Sleep

The Pokemon Company

Alors qu’un grand nombre de dresseurs se sont rués sur Pokémon Sleep pour découvrir de leurs propres yeux ce que vaut l’application de suivi de sommeil de The Pokemon Company, la route a été plus chaotique que prévu pour un certain nombre d’entre eux. Si vous aussi vous rencontrez le code d’erreur 009901, voici comment contourner le problème.

Après de longues semaines d’attente, Pokémon Sleep est à présent disponible dans le monde entier et les dresseurs ont pu commencer à attraper toutes sortes de Pokémon pendant leur sommeil. Malheureusement, un certain nombre de joueurs se sont vus couper l’herbe sur le pied à cause de l’erreur 009901 qui les empêche d’ouvrir le jeu.

Heureusement, ce problème n’est pas sans solutions. Si vous faites également les frais de cette erreur, voici comment la corriger en un rien de temps.

Si vous essayiez de jouer à Pokémon Sleep et que vous avez été coupé dans votre élan par un écran indiquant “Une erreur s’est produite” suivi du code 009901, vous pourriez être bloqué un certain temps. Voici quelques actions que vous pouvez essayer de mettre en oeuvre pour résoudre tous vos problèmes sur Pokémon Sleep :

Vérifiez si vous avez la dernière version de Pokémon Sleep installé. Pokémon Sleep a reçu sa première mise à jour le 25 juillet. Allez sur Google Play (Android) ou l’App Store (iOS) et vérifiez s’il y a une version plus récente que vous pouvez télécharger.

Si vous êtes sous Android vous pouvez également nettoyer les données de cache de l’application et ouvrir à nouveau l’application.

Si l’erreur persiste, vous pouvez toujours réinstaller l’application pour obtenir les derniers fichiers directement de la source. Il s’agit d’une procédure assez standard pour toute autre application, et elle s’est avérée efficace pour corriger l’erreur 010100 également.

N’hésitez pas à consulter également les réseaux sociaux de Pokémon Sleep. S’il y a un gros problème qui affecte de nombreux joueurs, vous trouverez des informations utiles pour corriger le problème.