Comment rejoindre et créer des Équipes dans Pokémon Go

Pokémon Go a officiellement introduit sa nouvelle fonctionnalité Party Play. Alors, décomposons exactement comment les dresseurs peuvent rejoindre et créer des Équipes dans le jeu mobile.

Pokémon Go a officiellement détaillé sa nouvelle fonctionnalité de coopération Party Play, qui permet à quatre amis de rester connectés, de relever des Défis et d’obtenir des bonus spéciaux pendant les Raids.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, une Étude spéciale nommée La belle équipe est proposée, où les dresseurs peuvent gagner de superbes récompenses en accomplissant des tâches.

Cependant, si les dresseurs veulent participer à Party Play et à la nouvelle Étude spéciale, ils doivent savoir comment rejoindre et créer des Équipes en premier. Alors, décomposons exactement comment les dresseurs de Pokémon Go peuvent faire exactement cela.

Rejoindre une Équipe dans Pokémon Go est assez simple et peut facilement être réalisé en naviguant vers le nouvel onglet ‘Équipe’ introduit dans la mise à jour Party Play.

Les dresseurs peuvent simplement suivre ces étapes pour rejoindre une Équipe existante :

Ouvrez Pokémon Go et naviguez vers votre profil de dresseur. Appuyez sur le nouvel onglet Équipe. Appuyez sur Rejoindre l’Équipe. On vous demandera soit de scanner le QR code de l’hôte, soit d’entrer manuellement un code numérique. Attendez que l’hôte commence la partie ! Une fois la partie commencée, vous serez ramené à la carte.

Il est important de noter, cependant, que tous les dresseurs ne peuvent pas rejoindre une Équipe immédiatement. Les joueurs doivent d’abord atteindre au moins le niveau 15 ou plus pour accéder au mode Party Play.

Heureusement, nous avons un guide pratique sur comment monter de niveau dans Pokémon Go, donc les dresseurs qui doivent atteindre le niveau 15 rapidement peuvent suivre.

Comment créer une Équipe dans Pokémon Go

Pour ces dresseurs qui veulent organiser leur propre Équipe, c’est aussi facile d’en créer une que de rejoindre celle d’un ami.

Pour créer votre propre Équipe pour que d’autres rejoignent, suivez ces étapes :

Ouvrez Pokémon Go et naviguez vers votre profil de dresseur. Appuyez sur le nouvel onglet Équipe. Appuyez sur Créer. On vous fournira un code numérique ou un QR code que vous pouvez partager avec jusqu’à trois dresseurs à proximité. Appuyez sur Commencer et que la partie commence !

De là, vous pourrez suivre les progrès de votre Équipe dans des choses comme les Pokémon capturés, les lancers effectués, et bien d’autres statistiques amusantes.

Et voilà ! C’est tout ce que vous devez savoir sur comment rejoindre et créer des Équipes dans Pokémon Go! Pour d’autres guides sur Pokémon Go, consultez les liens ci-dessous :

