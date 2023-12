Pokémon Go : Comment rapidement désactiver les vibrations (Haptics)

Vous souhaitez désactiver la nouvelle fonctionnalité Haptics ajoutée à Pokémon Go ? Voici exactement comment faire, ainsi que ce que cette fonctionnalité apporte à votre jeu.

Bien que rempli de petits monstres de poche, la nature intrinsèque de Pokémon Go est d’immerger le joueur, fusionnant le jeu et le monde réel en un seul. Grâce aux Routes, PokéStops, Raids, et plus encore, le jeu a pu accomplir cela, mais Niantic cherche toujours à améliorer son aspect immersif.

Maintenant, une toute nouvelle fonctionnalité a été ajoutée à Pokémon Go sous la forme des Haptics, aidant à rendre le processus de capture encore plus immersif. Cependant, tous les joueurs n’apprécient pas cette nouveauté. Voici donc comment désactiver les Haptics dans Pokémon Go, ainsi que quelques détails supplémentaires sur ce qu’ils font.

Comment désactiver les Haptics dans Pokémon Go

Heureusement, désactiver les Haptics dans Pokémon Go est assez simple. Pour désactiver les Haptics dans le jeu, suivez ces étapes :

Appuyez sur la PokéBall au milieu en bas de l’écran. Sélectionnez les paramètres en haut à droite. Dans la première case, vous trouverez les Haptics, appuyez sur l’interrupteur à droite et désactivez-le.

Que font les Haptics dans Pokémon Go ?

Essentiellement, les Haptics sont un moyen de permettre aux joueurs de s’immerger davantage dans le jeu, en imitant le toucher par des vibrations ou des mouvements.

Dans le cas de Pokémon Go, cela fait essentiellement vibrer votre téléphone lorsque les Pokéballs touchent le Pokémon ou lorsqu’elles rebondissent sur l’écran. Bien que cela puisse être immersif pour certains, d’autres trouvent cela plutôt distrayant, surtout lorsqu’ils cherchent à effectuer un lancer délicat.

Voilà, c’est ainsi que vous pouvez désactiver les Haptics dans Pokémon Go. En entrant dans le jeu pour voir si vous souhaitez conserver ou retirer cette fonctionnalité, jetez un œil à certains de nos autres guides et contenus utiles sur Pokémon Go :

