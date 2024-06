Comment obtenir Zarbi dans Pokémon Go : Shiny, capture, formes…

Trouver Zarbi dans Pokémon Go est une tâche surprenante difficile, surtout si vous êtes un joueur qui ne participe pas souvent aux événements en jeu.

Bien qu’il ne semble pas être le Pokémon le plus puissant ou le plus rare, il rivalise avec des Pokémon insaisissables comme Larvibule, Kecleon et Zygarde en termes de difficulté de capture. Il est difficile à localiser et encore plus difficile à trouver en forme Shiny.

Ici, nous avons rassemblé les meilleurs conseils pour obtenir Zarbi dans Pokémon Go, y compris les différentes formes qui peuvent être obtenues et s’il est possible de trouver chaque Zarbi en version Shiny dans Pokémon Go.

Techniquement, les dresseurs peuvent trouver Zarbi lors de rencontres sauvages, mais les chances d’en rencontrer un sont incroyablement faibles, apparaissant soi-disant dans des endroits difficiles d’accès. Ainsi, ce n’est pas une méthode très fiable pour attraper Zarbi. Il est beaucoup plus efficace de les traquer lors d’événements.

Par exemple, certaines lettres et symboles de Zarbi ont été des rencontres spécifiques dans tous les habitats lors des événements spéciaux. Alternativement, Zarbi apparaît parfois lors d’événements communs, ou même lors d’événements spéciaux d’Éclosion d’Œufs.

Il est préférable de surveiller les événements à venir pour voir si Zarbi est une rencontre vedette, plutôt que de compter sur la pure chance.

Il est également important de noter que Zarbi n’occupe qu’une seule entrée dans le Pokédex, bien qu’il ait 28 formes (une pour chaque lettre de l’alphabet, ainsi qu’un point d’interrogation et un point d’exclamation).

Zarbi peut-il être Shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Zarbi peut être Shiny dans Pokémon Go, mais toutes ses formes ne peuvent pas être Shiny. Les Zarbi Shiny sont plus faciles à obtenir lors d’événements spéciaux, donc gardez un œil sur le calendrier communautaire s’il y a une forme particulière que vous souhaitez ajouter à votre collection.

Voici une liste de chaque forme de Zarbi qui peut actuellement être trouvée en Shiny :

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

X

Y

!

?

Actuellement, les formes K, Q, W et Z ne peuvent pas être Shiny dans Pokémon Go. Nous mettrons à jour ce guide dès que ces formes Shiny seront ajoutées à Pokémon Go. il est possible que nous puissions voir une Journée Communauté Zarbi à l’avenir, mais cela reste une spéculation de notre part.

