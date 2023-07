Comment obtenir Tarpaud dans Pokémon Go : Shiny, PvP, PvE…

Alors que tous les dresseurs ont profité de la Journée Communauté du mois de juillet sur Pokémon Go pour capturer Tarpaud et profiter de sa nouvelle attaque exclusive, tous sont impatients à présent de voir ce qu’il vaut en PvP et en PvE. Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Tarpaud a été poussé sous le feu des projecteurs sur Pokémon Go à l’occasion de la Journée Communauté du mois de juillet. Un grand nombre de dresseurs se souviennent probablement avec tendresse de cet adorable Pokémon de la deuxième génération qu’ils utilisaient pour apporter un temps pluvieux dans les combats et à présent, tous ont voulu l’ajouter à leur Pokédex.

La question qui se pose à présent est de savoir ce que vaut le Pokémon dans le feu de l’action.

Vous pouvez obtenir un Tarpaud dans Pokémon Go en attrapant un Ptitard et en le faisant évoluer en Tartard avec 25 bonbons. Tartard peut ensuite évoluer en Tarpaud avec 100 bonbons et en utilisant une Roche Royale, que vous pouvez obtenir en faisant tourner les PhotoDisques des PokéStops.

Afin d’accélérer le processus, n’hésitez pas à utiliser des Baies Nanana dès que vous croisez un Ptitard afin de gagner des bonbons supplémentaires à chaque capture.

La version chromatique de Tarpaud est-elle disponible dans Pokémon Go ?

La bonne nouvelle c’est que oui, la version Shiny de Tarpaud est disponible dans Pokémon Go. Si la chance est de votre côté, vous pourrez croiser un Ptitard Shiny et le faire évoluer en Tarpaud Shiny.

Bien sûr, il ne faut pas oublier que les Pokémon chromatiques restent rares dans le jeu et que les chances de rencontrer un Ptitard chromatique sont de 1 sur 500, soit une chance de 0,2%.

Tarpaud est-il bon en PvP ?

Oui, Tarpaud est excellent dans la Ligue de Combat Go de Pokémon Go, notamment dans la Ligue Super.

Tarpaud a des statistiques équilibrées qui penchent davantage vers la défense, ce qui le rend parfait pour le format de la Ligue Super. De plus, c’est un Pokémon de type Eau, il a donc des faiblesses seulement face aux attaques de type Électrik et Plante. Cela facilite la constitution d’équipes autour de lui car les deux autres Pokémon peuvent largement compenser ses faiblesses. I

Il peut également être utilisé comme un remplacement sûr face à des attaques qui infligent des dégâts neutres à Tarpaud.

Meilleur moveset de Tarpaud pour le PvP

Le meilleur moveset pour Tarpaud en PvP est Tir de Boue comme Attaque Rapide associé à Ball’Météo et Laser Glace comme Attaque Chargée.

Tir de Boue est l’une des meilleures Attaques Rapides en PvP de Pokémon Go. Même si Tarpaud n’obtient pas le bonus de type STAB (Same Type Attack Bonus) avec celle-ci, les gains d’énergie élevés de Tir de Boue la rendent parfaite pour utiliser rapidement ses Attaques Chargées.

Ball’Météo est l’attaque la plus dangereuse de Tarpaud, lui permettant d’infliger des dégâts impressionnants avec peu d’énergie. Laser Glace est la dernière addition au moveset de Tarpaud et il l’aide à lutter contre les Pokémon de type Dragon, Vol et Plante.

Tarpaud est-il bon dans le PvE de Pokémon Go ?

Malheureusement non, Tarpaud n’est pas bon en PvE dans Pokémon Go. La statistique d’Attaque de Tarpaud est trop basse pour infliger des dégâts significatifs dans les Raids ou les Combats d’Arène. Il existe de bien meilleurs Pokémon de type Eau capables d’infliger des dégâts élevés lors de ces événements PvE.

Meilleur moveset de Tarpaud pour le PvE

Si vous voulez quand même utiliser Tarpaud dans le PvE de Pokémon Go, alors vous pouvez choisir Écume comme Attaque Rapide combinée à Ball’Météo comme Attaque Chargée.

Mais nous recommandons d’utiliser plutôt des Pokémon comme Primo-Kyogre, Méga-Laggron, ou Méga-Tortank. Vous pouvez même envisager d’utiliser l’autre évolution de Ptitard, Tartard, dans les combats PvE.