Comment obtenir Solochi, Diamat et Trioxhydre dans Pokémon Go

Le double type de Solochi est idéal pour le jeu compétitif de Pokémon Go. Voici tout ce que vous devez savoir pour attraper cette créature précieuse, y compris comment la faire évoluer en le puissant Trioxhydre et s’il peut être Shiny.

Cette lignée double type Ténèbres/Dragon a été introduite dans la franchise dans la région d’Unys de la Génération 5 et fait partie de Pokémon Go depuis 2019.

Son stade final, Trioxhydre, est l’un des Pokémon les plus utilisés en mode compétitif grâce à ses résistances à certains des types les plus courants, comme le Feu, les Ténèbres et le Psy.

Maintenant que Solochi revient dans les raids de 1 étoile, voici tout ce que vous devez savoir pour l’attraper dans le jeu.

Un glitch a complètement ruiné l'événement de Solochi sur Pokémon Go.

Solochi est disponible dans Pokémon Go depuis un bon moment. Cependant, les dresseurs qui essaient toujours d’en attraper ou d’en faire évoluer un peuvent le trouver par quatre méthodes différentes :

En rencontre sauvage

En tant que Boss de Raid de niveau 1

En éclosion d’Œufs de 10 km (Exploration Synchro) ou d’Œufs de 12 km

Dans les combats de Raid de 1 étoile

Solochi peut-il être Shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Solochi peut être Shiny dans Pokémon Go, car cette variation a été incluse dans le jeu lors de la Semaine du Dragon en juillet 2020. Identifier Solochi Shiny ne devrait pas être difficile, car son corps bleu devient vert.

Comme les deux évolutions ont leurs variations Shiny débloquées dans le jeu, faire évoluer un Solochi Shiny vous donnera un Diamat Shiny et un Trioxhydre Shiny, tous avec des corps verts.

Faire évoluer Solochi est assez simple, car cela ne nécessite aucun objet spécial, méthode ou tâche de copain, seulement des Bonbons.

Pour faire évoluer Solochi en Diamat, vous devez lui donner 25 Bonbons. Pour transformer Diamat en Trioxhydre, vous aurez besoin de 100 Bonbons supplémentaires.

Il peut être assez difficile de rassembler la quantité requise de Bonbons, alors profitez de l’événement pour en obtenir en grande quantité. N’oubliez pas que vous pouvez utiliser des Baies Nanana pour doubler les bonbons obtenus par capture. De plus, vous pouvez envoyer vos Solochi supplémentaires au Professeur Willow ou le définir comme votre Copain et aller vous promener.

Stats, attaques, résistances et faiblesses de Solochi dans Pokémon Go

En tant que Pokémon de type double Ténèbres/Dragon, Solochi a les statistiques suivantes :

ATTAQUE DÉFENSE PV PC 116 93 141 1200

Attaques Immédiates de Solochi

Draco-Souffle (Dragon/STAB)

Charge (Normal)

Attaques chargées de Solochi

Draco-Choc (Dragon/STAB)

Plaquage (Normal)

Mâchouille (Ténèbres/STAB)

Résistances de Solochi

Spectre

Feu

Eau

Plante

Électrique

Ténèbres

Psy

Faiblesses de Solochi

Fée

Combat

Insecte

Glace

Dragon

Voilà tout ce que vous devez savoir pour obtenir Solochi dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez la liste ci-dessous :

