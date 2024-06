Comment obtenir Rototaupe et Minotaupe dans Pokémon Go : Capture, shiny, évolution…

The Pokémon Company

Rototaupe est un Pokémon de type Sol robuste de la région d’Unys, mais comment en obtenir un dans Pokémon Go et sa forme Shiny est-elle disponible dans le jeu ?

Bien que Rototaupe ne soit pas particulièrement impressionnant dans les combats compétitifs, son évolution, Minotaupe, l’est. Le double type Sol/Acier de Minotaupe, ses statistiques solides et son excellent moveset en ont fait une force redoutable dans les compétitions.

Rototaupe et son évolution sont tout aussi redoutables dans Pokémon Go que dans les jeux principaux. Alors, comment attraper l’un de ces taupes monstrueuses, et peuvent-elles être Shiny ?

En dehors des événements, il est relativement facile de rencontrer un Rototaupe dans Pokémon Go. Par le passé, il pouvait apparaître dans la nature, à partir d’Œufs de Pokémon, dans les combats de Raid, en récompense pour avoir battu des Sbires de la Team Go Rocket, pour avoir complété des tâches de recherche de terrain et en récompense de la Ligue de Combat GO.

Pour faire évoluer Rototaupe en Minotaupe, vous devez lui donner 50 bonbons Rototaupe.

Rapide et puissant !

Ces bonbons peuvent être obtenus en attrapant et en transférant des Rototaupe, avec des bonbons supplémentaires accordés si vous utilisez une Baie Nanana ou une Baie Nanana Argentée lors de la capture du Pokémon.

Rototaupe peut-il être Shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Rototaupe Shiny est disponible dans Pokémon Go. Vous aurez plus de chances de rencontrer un Rototaupe Shiny pendant la Semaine du Développement Durable de Pokémon Go.

Le Rototaupe Shiny se distingue facilement de sa forme normale par les rayures rouges qu’il a sur son corps. Cette couleur est inversée avec son évolution, Minotaupe, qui a des marques bleues vives sur son corps. Bien que moins distinct que d’autres Pokémon Shiny, Rototaupe Shiny a tout de même une belle apparence et vaut la peine d’être recherché.

C’est tout ce que les dresseurs doivent savoir pour attraper Rototaupe dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur Pokémon Go, consultez les liens ci-dessous :

