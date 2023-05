Comment obtenir Pyronille et Pyrax dans Pokémon Go ?

Après de longs mois d’attente, pour ne pas dire des années, Pyronille et Pyrax ont enfin fait leurs débuts sur Pokémon Go ! Voici comment ajouter ces Pokémon de type Insecte et Feu de la cinquième génération à votre Pokédex.

Alors que la saison Rising Heroes de Pokémon Go touche peu à peu à sa fin, un nouvel événement a fait ses débuts sur le jeu mobile en réalité augmentée, Un héroïsme intuitif. En plus des bonus et des nouvelles Études de terrain, l’événement a apporté aux joueurs des nouveaux Pokémon : Pyronille et Pyrax.

L’article continue après la publicité

Là où le bât blesse, c’est que les dresseurs ne peuvent pas trouver un Pyronille dans la nature. Voici comment en obtenir un et le faire évoluer.

Comment obtenir Pyronille dans Pokémon Go ?

Actuellement, la seule façon d’obtenir un Pyronille dans Pokémon Go est de le faire éclore à partir d’œufs de 2 km, de 5 km ou de 10 km. Malheureusement, faire éclore un œuf ne signifie pas forcément que vous obtiendrez forcément un Pyronille.

Pyronille ne peut pas être trouvé dans la nature, ne fait pas partie des Raids et ne fait pas partie des récompenses des Études de terrain ou spéciales, ce qui est très rare pour un Pokémon qui vient de débarquer dans Pokémon Go. Comme si cela ne suffisait pas, le taux d’éclosion est extrêmement faible, ce qui en fait l’un des Pokémon les plus difficiles à obtenir.

L’article continue après la publicité

Comment faire évoluer Pyronille en Pyrax dans Pokémon Go ?

Les dresseurs doivent avoir en réserve pas moins de 400 bonbons Pyronille pour le faire évoluer en Pyrax dans Pokémon Go. Bien que ce soit une méthode d’évolution simple, étant donné qu’il n’est possible d’obtenir un Pyronille que par le biais d’œufs, il semble presque impossible de le faire évoluer.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Comme l’utilisation de baies n’est pas une option pour attraper un Pyronille, la seule façon d’accélérer le processus est d’utiliser Pyronille comme Copain. Malheureusement, encore une fois les développeurs n’ont pas cherché à simplifier la tâche des joueurs, Pyronille doit marcher 5 km pour obtenir un bonbon, ce qui est également très rare pour un Pokémon avec une évolution qui nécessite 400 bonbons.

L’article continue après la publicité

Pyronille et Pyrax peuvent-ils être Shiny dans Pokémon Go ?

Les versions Shiny de Pyronille et Pyrax ne sont pas encore disponibles dans Pokémon Go. Les joueurs devront attendre un autre événement spécial pour mettre la main sur leurs formes Shiny.