Comment obtenir Psystigri dans Pokémon Go : Capture, shiny, évolution…

Le Pokémon de la Génération 6, Psystigri, est disponible pour les dresseurs dans Pokémon Go, mais il est un peu difficile à trouver. Voyons donc comment trouver Psystigri dans Pokémon Go et s’il peut être Shiny.

Pokémon Go propose de nombreux Pokémon de la Génération 6 à rencontrer, y compris l’adorable Pokémon de type Psy, Psystigri.

Psystigri a été introduit pour la première fois dans Pokémon Go via la mise à jour sortie le 30 novembre 2020.

Cependant, les nouveaux joueurs se demandent peut-être comment obtenir le Pokémon Retenue. Voyons donc en détail comment les dresseurs peuvent trouver Psystigri dans Pokémon Go et s’il peut être Shiny.

Psystigri peut généralement être trouvé dans la nature, bien qu’il ne soit pas actuellement dans la rotation. La meilleure façon de trouver Psystigri dans Pokémon Go est de surveiller les événements où il est spécifiquement mis en avant.

Les dresseurs qui ont participé à l’événement Go Fest 2024 à Madrid pouvaient trouver des Psystigri sauvages dans l’habitat Labyrinthe Mystérieux.

Dans le passé, Psystigri était disponible dans les œufs de 7 km et comme récompense de Percée de Recherche en février 2022.

Il est également apparu en tant que boss de Raid de 1 étoile et dans les œufs, mais il a depuis quitté la rotation.

Psystigri peut-il être Shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Psystigri peut être trouvé en version Shiny dans Pokémon Go. Psystigri shiny a fait ses débuts le 1er février 2022, il est donc disponible depuis un certain temps.

Le Shiny Psystigri est d’un rose vif par opposition à son apparence grise habituelle, il est donc assez difficile à manquer.

Psystigri peut-il évoluer dans Pokémon Go ?

Oui, Psystigri peut évoluer dans Pokémon Go, mais en fonction de son sexe, il aura une forme différente.

Les dresseurs peuvent faire évoluer Psystigri en Mistigrix en utilisant 50 bonbons Psystigri. Le Psystigri mâle évoluera en Mistigrix mâle, qui présente un pelage principalement bleu marine avec des accents blancs.

Le Psystigri femelle évoluera en Mistigrix femelle, qui présente un pelage principalement blanc avec des accents bleu marine.

Statistiques, attaques, résistances et faiblesses de Psystigri dans Pokémon Go

En tant que Pokémon de type Psy, Psystigri a les statistiques suivantes dans Pokémon Go :

ATTAQUE DÉFENSE PV PC 120 114 158 1424

Attaques immédiates de Psystigri :

Griffure (Normal)

Choc Mental (Psy/STAB)

Attaques chargées de Psystigri :

Choc Psy (Psy/STAB)

Psyko (Psy/STAB)

Éco-Sphère (Plante)

Résistances de Psystigri :

Combat

Psy

Faiblesses de Psystigri :

Insecte

Ténèbres

Spectre

Voilà tout ce que vous devez savoir pour obtenir Psystigri dans Pokémon Go. Consultez nos autres guides sur le jeu ci-dessous :

